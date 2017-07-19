Gam: il biglietto verde resta debole nei confronti di tutte le principali valute - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 set - La decelerazione del mercato del lavoro americano segnala il rallentamento dell'economia mentre dal lato dei dazi, fino ad oggi assorbiti in buona parte dagli importatori, non sono scomparse le minacce all'occupazione e ai prezzi dei beni sugli scaffali.

Al quarto di punto in meno nei tassi non hanno risposto i rendimenti a lungo termine. In realta', il movimento al rialzo dei rendimenti sulle scadenze piu' lunghe non e' limitato ai soli Stati Uniti, riguarda tutte le economie avanzate, il trentennale inglese flirta con quota 5,7%, in Giappone il rendimento del decennale e' tornato positivo in termini reali dopo molti anni, condizione che potrebbe avere conseguenze rilevanti sui mercati obbligazionari e valutari.

La Federal Reserve non puo', da sola, compensare le pressioni innescate dalle aspettative di una piu' alta inflazione e dalle preoccupazioni sulla sostenibilita' dei debiti, la politica monetaria non puo' supplire alle fallacie delle politiche fiscali. 'The world is getting fiscal', l'attenzione degli analisti e dei mercati si sta spostando dalla centralita' della politica monetaria verso la maggior rilevanza della politica fiscale come leva per sostenere l'economia e per gestire con ordine le finanze pubbliche.

A seguito del taglio, il cambio euro dollaro ha mostrato volatilita': l'immediato movimento di indebolimento e' stato corretto dopo i commenti meno accomodanti di Powell. In ogni caso, il biglietto verde resta debole nei confronti di tutte le principali valute nonostante proseguano gli acquisti di attivita' americane da parte degli investitori stranieri.

Evidentemente, gli investitori vogliono surfare l'onda del momentum delle azioni americane e della tecnologia ma non vogliono rimanere esposti alle fluttuazioni del dollaro, pertanto coprono l'esposizione al rischio del cambio. Nei fatti, e' un segnale di diffidenza verso gli effetti che le azioni dell'amministrazione Trump potrebbero avere sul biglietto verde. Nell'ultimo sondaggio che Bank of America conduce ogni mese presso i gestori, il 38% degli intervistati ha dichiarato l'intenzione di aumentare la copertura contro un dollaro piu' debole.

Messo in relazione con le performance dei listini, il comportamento del dollaro riflette non la disaffezione verso gli asset americani ma la diffidenza degli operatori, la sua debolezza e' misura della credibilita' di questa Amministrazione.

