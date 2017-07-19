Gam: il 2026 dovrebbe portare a una rinnovata domanda di materie prime - PAROLA AL MERCATO

di Maximilian Tomei * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - Molte delle dinamiche di mercato che hanno caratterizzato il 2025 sono state imprevedibili. Con l'insediamento di una nuova amministrazione alla Casa Bianca, ci si aspettava alcune mosse imprevedibili, ma alcuni eventi nel settore delle materie prime sono stati davvero storici.

Nel corso del 2025 si sono manifestate alcune forze sottostanti che sono sintomatiche di una realta' che probabilmente persistera' con l'avvicinarsi della fine di questo ciclo. Una quantita' significativa di liquidita' e' stata immessa nel sistema. L'afflusso di liquidita' durante la pandemia ha semplicemente accelerato un trend osservato sin dalla crisi finanziaria globale (Gfc), che consiste essenzialmente in un intervento illimitato ("whatever it takes") da parte delle banche centrali per salvare e continuare a gonfiare il sistema finanziario. A differenza delle precedenti operazioni di salvataggio, i fattori sfavorevoli in questo ciclo sono stati la combinazione di inflazione residua e una situazione geopolitica complessa che sta spingendo i paesi a rifugiarsi nella propria realpolitik.

Cio' vale principalmente per le economie sviluppate, ma in misura minore per i mercati emergenti, che stanno rafforzando continuamente i loro legami economici. Il "Sud del mondo", come viene spesso chiamato, si sta espandendo e crescendo a livelli che stanno creando una nuova realta' sottovalutata.

Crescita demografica ed economica dei mercati emergenti Mentre le economie sviluppate invecchiano dal punto di vista demografico ed economico, i mercati emergenti stanno vivendo una tendenza opposta. La popolazione del Vietnam e' cresciuta di quasi il 10% nell'ultimo decennio, mentre quella del Giappone e' diminuita del 3%. Questa tendenza e' destinata a continuare, sostenendo la domanda di materie prime.

Nell'Africa subsahariana, la crescita in termini reali e' migliorata notevolmente, mentre nelle vecchie economie ha subito un calo. Cio' e' principalmente attribuibile al calo dell'inflazione.

In questo secolo, il baricentro della crescita economica si e' spostato dalle Azzorre verso l'Oceano Indiano. Se si tracciasse una linea tra la Nigeria e la Cina, si racchiuderebbe circa la meta' della popolazione mondiale.

Ancora piu' importante, la percentuale di quella popolazione che guadagna 10.000 dollari all'anno continua a crescere.

Questo e' il punto ottimale per la spesa in energia, alloggi ed elettrodomestici, tutti fattori che sostengono fortemente la domanda di materie prime.

La reale forza economica dei mercati emergenti e' evidente anche nel loro costo di finanziamento relativamente piu' basso e nella solida performance delle loro valute. D'altro canto, le economie sviluppate vedono il loro debito aumentare vertiginosamente e la loro forza economica diminuire, con le banche centrali costrette a intervenire per mantenere a galla i mercati finanziari.

Cio' crea la necessita' di investimenti mirati a una strategia di svalutazione che, in teoria, potrebbe riportarci al sistema pre-Bretton Woods. Il recente rialzo dell'oro, sebbene potenzialmente esagerato, e' una chiara indicazione del fatto che la fiducia dei mercati nei mercati sviluppati si sta lentamente erodendo.

* Ceo, Portfolio Manager, Galena Asset Management in parthership con Gam.

