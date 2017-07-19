Gam: Gilt e Pil, il Regno Unito sta bene? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Doppio problema: l'aumento dei costi per le imprese e l'incertezza politica interna pesano sul clima di fiducia Per quanto riguarda il mercato azionario e la valuta del Regno Unito, la reazione alle elezioni e' stata altrettanto significativa. L'indice FTSE 100 ha registrato un calo dell'1,6% il giorno delle elezioni e dello 0,4% il giorno successivo, mentre nelle sedute successive si e' assistito solo a una parziale ripresa. Gia' alle prese con costi aziendali elevati, il mercato azionario ha 'preso spavento' alla prospettiva di un cambio di leadership, nonostante la relativa impopolarita' del Primo Ministro Starmer. Anche la sterlina ha mostrato volatilita', scivolando il giorno delle elezioni prima di recuperare e poi scivolare nuovamente. Una valuta stabile e' particolarmente importante per il mercato azionario britannico, con FTSE Russell che ha osservato nel 2024 che oltre l'80% dei ricavi del FTSE 100 proviene ora dall'estero4. Cio' non significa necessariamente che un vero e proprio indebolimento della valuta sia un vantaggio per le societa' che compongono l'indice, se di fatto riflette l'incertezza politica sul futuro regime fiscale nazionale. La reazione immediata alle elezioni e alle loro conseguenze sembra illustrare questo aspetto. Ora, dopo una serie di ottime performance negli ultimi due anni, in un contesto di rotazione globale verso i mercati a basso costo e di forza delle materie prime, il FTSE 100 potrebbe trovarsi di fronte a una nuova fonte di incertezza interna.

Investibile, ma non irresistibile: le ragioni pragmatiche a favore di un'esposizione al Regno Unito Quanto sopra potrebbe non sembrare particolarmente incoraggiante per gli investitori, ma cio' non significa necessariamente che il Regno Unito debba essere accuratamente evitato. Potrebbe risultare prudente mantenere una modesta esposizione ai titoli di Stato britannici nei portafogli, nell'ambito di un'allocazione piu' ampia e diversificata in titoli di Stato, al fine di garantire una protezione contro eventi di mercato estremi. Dopo tutto, non si ritiene generalmente probabile che il governo britannico possa arrivare a un vero e proprio default sui propri debiti, nemmeno in situazioni estreme. Per quanto riguarda il mercato azionario, l'indice FTSE 100 rimane una sorta di proposta di valore, con un rapporto prezzo/utili attesi di poco superiore a 13 volte, contro le 22 volte piu' costose dell'S&P 500* al 14 maggio. Detto questo, un netto sovrappeso sui titoli azionari e obbligazionari britannici potrebbe essere difficile da giustificare, mentre la politica britannica si trova alle prese con il semplice fatto che non c'e' abbastanza da distribuire nell'attuale economia a bassa crescita. Per gli investitori con sede nel Regno Unito - a differenza degli investitori che investono nel Regno Unito - potrebbe esserci ancora una consolazione in tutto questo. Man mano che i rendimenti derivanti da investimenti esteri di successo, come quelli nel settore tecnologico statunitense, vengono convertiti in sterline, il volume di tali sterline aumentera' se la valuta subira' un aggiustamento al ribasso per riflettere la situazione precaria della Gran Bretagna.

Cio' potrebbe lasciare gli investitori orientati a livello globale ma con sede nel Regno Unito in una posizione alquanto conflittuale, in cui potrebbero potenzialmente trarre vantaggio dal caos persistente; tuttavia, i piu' pragmatici tra loro saranno probabilmente semplicemente grati per la copertura.

*Chief Multi-Asset Investment Strategist di GAM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 14-06-26 13:15:16 (0245) 5 NNNN