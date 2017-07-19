Gam: dollaro e Fed sotto pressione, il dibattito sull'AI resta centrale - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - I mercati continueranno a interrogarsi sulla capacita' della banca centrale di resistere ai desideri dell'amministrazione, valuteranno se i futuri tagli dei tassi saranno coerenti con le condizioni di scenario o se saranno invece segnali di acquiescenza. I prezzi potrebbero cominciare a scontare scenari con inflazione piu' alta a dispetto dei possibili argomenti che Trump utilizzera' per condizionare la nuova guida della Federal Reserve: il finanziamento del debito federale, insostenibile senza tassi reali contenuti, e la stabilita' del dollaro come valuta imperiale, che esige credibilita' e forza coercitiva.

Nel corso del 2026 giungera' a scadenza circa un terzo del debito federale statunitense, in larga parte costituito da titoli a breve termine emessi tra il 2020 e il 2021 per finanziare l'emergenza pandemica. Dal punto di vista tecnico, il roll over non rappresenta un rischio immediato: il mercato dei Treasury resta profondo e liquido. Il nodo cruciale riguarda piuttosto il costo del rifinanziamento, che potrebbe aumentare sensibilmente qualora si incrinasse la fiducia non solo nella sostenibilita' fiscale, ma anche nella credibilita' e nell'indipendenza della politica monetaria.

In un contesto di crescente politicizzazione delle istituzioni, il premio per il rischio richiesto dagli investitori potrebbe riflettersi in tassi piu' elevati, trasformando un problema gestibile di scadenze in una pressione strutturale sui conti pubblici.

La crescente diffidenza verso la politica americana produce effetti che si estendono anche al settore tecnologico. Non e' una previsione azzardata, forse non e' neppure una previsione, ritenere che nel corso del 2026 il dibattito sul rischio di bolla nell'intelligenza artificiale restera' centrale.

Un dato inatteso di inflazione, dubbi sulla politica monetaria della Fed, un indebolimento dell'economia globale, una sorpresa dalla geopolitica potrebbero agire da detonatore. Ci sono buone ragioni per ritenere che il settore dell'AI abbia ancora margine di crescita grazie alle favorevoli condizioni finanziarie e alla politica fiscale espansiva, ma la costruzione efficiente dei portafogli di investimento dovrebbe seguire i precetti dell''anti-vulnerabilita'': la diversificazione ed un posizionamento 'barbell', ovvero pesi distribuiti alle estremita', come nel bilanciere utilizzato nel sollevamento pesi, da una parte l'esposizione alle attivita' rischiose, direzionali, dall'altra il posizionamento su strategie a protezione, alternative. La valutazione di queste ultime strategie e' piu' complessa rispetto alla scelta dei beta di mercato, e' il banco di prova delle competenze di chi si occupa professionalmente della selezione e della pianificazione finanziaria di lungo termine.

