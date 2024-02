GAM: dati sul lavoro Usa spazzano possibilita' taglio tassi a marzo - PAROLA AL MERCATO

di Carlo Benetti* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 feb - Nella riunione della settimana scorsa la Federal Reserve non ha modificato il livello dei tassi dei fondi federali, rimasti nell'intervallo del 5,25-5,5%. La mossa era ampiamente attesa e non ha scalfito i mercati, l'appuntamento con il pivot della Federal Reserve e' rimandato piu' avanti.

Nella conferenza stampa Jerome Powell ha attutito gli entusiasmi: ha riconosciuto che l'inflazione sta scendendo verso il fatidico 2%, ha esplicitamente ammesso l'ipotesi che nel prossimo futuro la politica monetaria viri all'allentamento, pero' e' rimasto reticente sui tempi.

Mentre Powell parlava, le probabilita' di un taglio a marzo rimbalzavano al di sopra e al di sotto di 50, gli operatori scrutavano ogni parola cercando di decifrare tutte le sfumature del suo discorso la cui sostanza, in breve, e' che la Fed ritiene sia troppo presto per tagliare.

Questa volta gli esegeti non hanno avuto il tempo di mettere a punto le interpretazioni e rimodulare le aspettative, i dati sull'occupazione pubblicati venerdi' hanno spazzato via la possibilita' di un taglio dei tassi di interesse a marzo.

I nuovi posti di lavoro creati in gennaio sono stati 353.000, quasi il doppio delle previsioni. Anche al netto della stagionalita', sono numeri che meritano attenzione, sono stati rivisti al rialzo anche i dati di dicembre e di novembre, la retribuzione oraria media e' cresciuta di oltre il 4,5%.

La reazione dei mercati e' stata immediata, il titolo a dieci anni e' tornato sopra il 4%, la scadenza a due anni, piu' sensibile alle aspettative sui tassi, e' salita oltre il 4,3%. Venerdi' scorso lo S&P 500 ha messo a segno un incremento di oltre un punto percentuale, la delusione per il cambio di aspettative sui tassi e' stata ampiamente compensata dai risultati delle societa' della tecnologia.

Dodici mesi fa eravamo alle prese con una sorpresa simile. I posti di lavoro creati nel gennaio 2023 furono 517.000 contro un'attesa di 185.000. Fu un primo segnale di come la recessione piu' attesa della storia non fosse dietro l'angolo. Eppure, quel dato sorprendente non cambio' la narrazione dei mercati, nel corso dell'anno l'inflazione ha continuato a diminuire e a meta' anno, in luglio, la Federal Reserve dispose l'ultimo aumento dei tassi portandoli al livello attuale.

Non sappiamo se andra' come lo scorso anno, sappiamo pero' che nei prossimi mesi il mercato del lavoro e l'inflazione salariale saranno ancora determinanti.

Rispetto al 2023, inoltre, sono aumentati i focolai di tensione: Powell, come Lagarde e Bailey, ha ricordato la possibilita' di rialzi dell'inflazione causati dalle interruzioni del traffico marittimo nel Mar Rosso o da possibili sorprese dal lato della politica.

*Market Specialist di GAM (Italia) SGR.

