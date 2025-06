GAM: cronaca dell'incertezza dall'economia e la finanza - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - Tutto questo aggiunge caos al caos: aumenta l'incertezza proprio mentre i principali Paesi stanno negoziando i nuovi equilibri commerciali. L'instabilita' giuridica e politica attorno ai dazi rende piu' difficile per imprese e governi prevedere le regole del gioco, ostacolando decisioni strategiche su investimenti e catene di fornitura. Anche i mercati finanziari ne risentono: l'incertezza normativa e il rischio di svolte improvvise sulle politiche tariffarie rendono piu' difficile valutare l'evoluzione di utili, inflazione e tassi, alimentando volatilita' e cautela nelle scelte di asset allocation.

Anche oggi ci occupiamo di spread, ma non del solito BTP-Bund. Stavolta il focus e' sul differenziale tra il decennale greco e quello italiano. Negli ultimi tre anni questo spread non solo si e' chiuso, ma si e' addirittura invertito: Atene paga meno di Roma, anche se il trend sta cambiando. La Grecia ha beneficiato di tre upgrade tra fine 2023 e inizio 2025, tornando investment grade. Questo ha ampliato la platea di investitori eleggibili (fondi, assicurazioni, banche) e, insieme alla bassa emissione netta, ha rafforzato la domanda. La stabilita' politica e l'impegno sulle riforme hanno migliorato ulteriormente il profilo di rischio, pur con un debito/PIL ancora alto. L'Italia, invece, ha continuato a pagare un premio per via dello stock di debito elevato (oltre il 135% del PIL), dell'assenza di crescita strutturale e della graduale uscita degli investitori esteri. Il Tesoro ha compensato coinvolgendo il retail domestico, ma il tema della sostenibilita' del debito resta centrale. Dai minimi di fine 2023, lo spread ha pero' iniziato a risalire: Moody's ha migliorato l'outlook sul debito italiano grazie a un deficit piu' contenuto del previsto, dando slancio ai BTP. Intanto, l'interesse per il debito greco si e' raffreddato: i flussi di ETF si sono ridotti e la sopravalutazione comincia a pesare. Cosi' dai -60 basis point siamo risaliti a -20. E non e' escluso che presto il BTP torni a rendere meno del bond greco.

Maggio e' stato un buon mese anche per le borse europee, sostenute da una forte ripresa dei buyback. Il Solactive European Buyback Index, che replica l'andamento dei titoli di societa' europee che hanno annunciato riacquisti azionari negli ultimi due mesi, e' salito dell'8,5%, quasi il doppio dello Stoxx 600. Il rapporto di prezzo tra i due indici e' sui massimi assoluti. Ad aprile, secondo Barclays, le societa' dello Stoxx 600 hanno riacquistato azioni per un valore record di 17 miliardi di euro, e molti programmi restano attivi. Anche un paniere di Goldman Sachs composto dai titoli con i piu' alti rendimenti da buyback ha toccato nuovi massimi. I riacquisti segnalano bilanci solidi e un contesto di redditivita' favorevole, elementi che continuano a offrire sostegno al mercato.

Nvidia mercoledi' scorso ha pubblicato risultati solidi per il primo trimestre: ricavi in crescita del 69% a 44,1 miliardi di dollari e utile per azione rettificato di 0,96 dollari, nonostante una svalutazione da 4,5 miliardi dovuta al blocco delle vendite in Cina. Il segmento data center (39,1 miliardi) e' leggermente sotto le attese, ma la crescita resta robusta. La guidance per il trimestre in corso prevede ricavi per 45 miliardi, in linea con le stime, pur includendo un impatto negativo stimato in 8 miliardi legato alle nuove restrizioni all'export. Durante la call, il CEO Jensen Huang ha criticato le politiche commerciali statunitensi, affermando che la Cina ha gia' un'industria AI avanzata e che le restrizioni danneggiano la competitivita' globale degli USA. Ha inoltre ribadito una visione ottimista sull'Intelligenza Artificiale come infrastruttura strategica, evidenziando in particolare il potenziale dell''agentic AI', sistemi autonomi in grado di operare e pianificare senza supervisione, che richiederanno una capacita' di calcolo significativamente superiore, con effetti diretti sulla domanda di semiconduttori.

