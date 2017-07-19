GAM: crediamo nell'opportunita' di un impegno strutturale nell'azionario nel lungo periodo - PAROLA AL MERCATO

di Julian Howard* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Una delle principali preoccupazioni dei clienti oggi e' il rischio legato all'inflazione. Questo potrebbe derivare da tre potenziali fattori. Il primo e' rappresentato dai dazi, i cui effetti non si sono ancora manifestati pienamente nell'economia, anche se gli aumenti dei prezzi di abbigliamento, mobili e automobili stanno iniziando a farsi sentire. La seconda fonte e' la pressione esercitata dall'amministrazione Trump sulla Fed affinche' riduca i tassi di interesse, presumibilmente in parte per aiutare a finanziare il deficit e stimolare l'attivita' economica. Cio' e' particolarmente allarmante poiche' tali tagli non farebbero altro che alimentare ulteriormente l'inflazione al di sopra dell'obiettivo. La terza fonte e' la politica "Zero Migration America" dell'amministrazione. Con l'interruzione dell'ingresso dei migranti nel Paese o la loro espulsione, le aziende dovranno affrontare difficolta' di reclutamento che faranno aumentare i costi.

Per quanto riguarda i mercati stessi, poiche' le azioni globali (guidate dagli Stati Uniti) hanno continuato il loro rally nel corso del 2025, riteniamo che il divario con i fondamentali sottostanti si stia rapidamente trasformando in un abisso. Le valutazioni dell'indice S&P 500 sono ora notevolmente elevate, con un rapporto prezzo/utili futuri superiore a 25. Naturalmente, la valutazione da sola non e' un indicatore della direzione del mercato a breve termine, ma e' un altro sintomo di un mercato che sta salendo quasi senza ostacoli. Prevedere con audacia i tempi di una futura correzione o anche solo la prossima ondata di volatilita' e' un modo sicuro per diventare ostaggio della fortuna, ma una valutazione informata della provenienza di un evento del genere rimane un utile esercizio mentale. Ulteriori annunci di dazi o addirittura un picco di inflazione come descritto sopra potrebbero essere il fattore scatenante di una potenziale battuta d'arresto del mercato.

Un fattore emergente che abbiamo notato nel 2025 come ammortizzatore della volatilita' del mercato e' stata la crescente importanza di una nuova generazione di investitori al dettaglio, molti dei quali accedono al mercato tramite app di trading gamificate. Sebbene l'emergere di questi nuovi investitori abbia un carattere secolare, la loro vulnerabilita' sia ai cambiamenti delle circostanze economiche, sia a qualsiasi vacillamento della narrativa sull'intelligenza artificiale che minaccia il sentiment del mercato e la redditivita' delle aziende in generale, deve ancora essere testata.

Guardando al futuro, pur credendo fermamente nell'opportunita' di un impegno strutturale nel settore azionario nel lungo periodo, riconosciamo anche che la diversificazione potrebbe assumere grande importanza in un momento non ancora definito. Pertanto, la preparazione del portafoglio merita di essere al centro delle conversazioni tra gli investitori e i loro consulenti professionali nei prossimi mesi, soprattutto mentre i mercati sono ancora relativamente calmi.

*Chief Multi-Asset Investment Strategist di GAM

