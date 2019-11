Gabetti: vara team consulenza immobili e finanza per mondo del calcio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - Il gruppo immobiliare Gabetti, dopo aver raggiunto il riequilibrio della struttura patrimoniale finanziaria e rafforzato le sue attivita' storiche nei settori 'agency' e 'techical services', prosegue nella diversificazione in nuovi business e presenta, a Roma, la divisione Gabetti Calcio, un team di consulenti specializzati per offrire soluzioni al mondo del calcio su temi immobiliari, come la riqualificazione degli stadi di proprieta' o le residenze per i giovani calciatori. Gabetti in aggiunta propone anche una consulenza finanziaria per aiutare i protagonisti del mondo del calcio ad investire i guadagni accumulati negli anni, limitati, di attivita' in modo da avere una rendita a lungo termine.

