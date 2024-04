Gabetti: tre nuove sedi in Sardegna per Santandrea Luxury Houses&Top Properties

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - Santandrea Luxury Houses&Top Properties, brand del Gruppo Gabetti dedicato agli immobili di pregio, sbarca in Sardegna con tre nuove sedi, con l'obettivo di presidiare le aree di maggior interesse turistico dell'isola ovvero il Nord (Costa Smeralda, Costa Turchese) e la Costa del Sud. Le tre sedi, che si trovano a Santa Teresa di Gallura, San Teodoro e Cagliari, hanno al momento in gestione circa 130 immobili di un valore superiore a 2,5 milioni di euro, e circa 410 immobili di un valore compreso tra 1 e 2,5 milioni. "Sta proseguendo l'espansione nazionale nelle zone piu' esclusive.

La nostra presenza in Sardegna ha come scopo di poter soddisfare la richiesta sia in vendita sia in acquisto da parte della clientela proveniente dalle principali citta' italiane come Milano, Roma, Napoli, Torino e Genova, per citarne alcune", ha detto Leone Rignon, managing director Santandrea Luxury Houses & Top Properties, sottolineando che "la Sardegna e' ormai meta di diversi investitori nazionali e internazionali, che intendono gestire i propri asset di proprieta' sull'isola sia in compravendita sia tramite gestione short rent'. Il mercato residenziale della Sardegna e' cresciuto dal 2014 al 2019 del 53%. Dopo il calo dovuto alla pandemia, il biennio 2021 e 2022 ha visto le compravendite aumentare, con il 2022 che ha raggiunto il picco di quasi 18.500 compravendite, +33% rispetto al 2019.

Il 2023, invece si e' chiuso in lieve calo, alla luce dell'aumento dei tassi di interesse, con 17.615 transazioni, -4,5% rispetto al 2022.

