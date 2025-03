Fvs Sgr: vende Iqt ad Accenture, escono anche i soci storici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 6 mar - Fvs Sgr, operatore di private equity territoriale controllato dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, ha perfezionato il primo disinvestimento del 'Fondo Sviluppo Pmi 2' con la cessione del gruppo Iqt ad Accenture che, attraverso quest'operazione, consolidera' la propria posizione in Italia valorizzando le proprie competenze ingegneristiche e i servizi legati alla realizzazione di progetti infrastrutturali strategici a zero emissioni. L'operazione ha riguardato il trasferimento dell'intero capitale sociale detenuto da Fvs Sgr VS e dai soci storici di Iqt Consulting.

Il Gruppo rodigino Iqt e' fra i leader in Italia nei servizi di ingegneria per grandi progetti infrastrutturali con oltre 450 consulenti e ingegneri. Del gruppo fanno parte quattro societa': Iqt Consulting (operante nei servizi di ingegneria e architettura per reti infrastrutturali di telecomunicazioni, idriche, energetiche, gas di grandi multiutilities, e fornitore di servizi dedicati a grandi patrimoni immobiliari pubblici e privati), Tfe Ingegneria (specializzata in ingegneria), Hmr Group a(progettazione idraulica e del water management) e Iqr In Private Limited che rappresenta la prima realta' del gruppo operativa all'estero, avviata per presidiare i mercati del Sud est asiatico.

L'investimento, realizzato nel 2022 da Fvs Sgr per una quota del 31% del capitale, ha dotato Iqt delle risorse finanziarie necessarie per proseguire nel trend di sviluppo del gruppo, sia attraverso una crescita organica, sia mediante una politica mirata di acquisizioni strategiche.

'Fvs Sgr - dichiara Fabrizio Spagna, presidente di Fvs Sgr - ha investito nel gruppo Iqt ritenendo che il management, l'organizzazione e il knowhow dell'azienda fossero di altissimo livello, con basi solide su cui costruire un percorso virtuoso di sviluppo. A pochi mesi dalla nostra partecipazione di minoranza al capitale sociale, abbiamo potuto valutare e poi realizzare importanti acquisizioni strategiche, che hanno permesso al gruppo di fare un ulteriore salto di qualita'. Dopo quasi tre anni, siamo quindi molto soddisfatti dei risultati raggiunti e della cessione ad Accenture'.

Col-ric

(RADIOCOR) 06-03-25 11:20:41 (0287) 5 NNNN