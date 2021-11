Fsi: Tamagnini, guardiamo a settori come scienza della vita e tecnologia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - Fsi sta guardando come settori a "scienza della vita e tecnologia, i grandi motori di trasformazioni della societa'". Lo ha detto Maurizio Tamagnini, amministratore delegato del Fondo strategico italiano, intervenendo in video-collegamento a un convegno organizzato da Cetif all'universita' Cattolica di Milano, ricordando l'impegno gia' messo in passato da Fsi in societa' "che stanno caratterizzando la trasformazione dell'Italia e del Paese". In particolare, Tamagnini ha citato l'investimento in "Metroweb, che ha portato oggi a Open Fiber: questo investimento ora ha portato a una grande infrastruttura tecnologica, dobbiamo avere questo tipo di coraggio quando facciamo gli investimenti", continuando con "Sia e Cedacri, per quale dopo l'operazione con Ion abbiamo come obiettivo di farla diventare da piattaforma per banche.

medie italiane a operatore italiano ed europeo". Fla-

