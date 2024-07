Fs: Strisciuglio (Rfi), rimodulare offerta per evitare congestioni in alcuni nodi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - Per far fronte al forte traffico ferroviario che in alcuni nodi crea delle congestioni, il gruppo Fs cerchera' di rimodulare l'offerta.

Lo ha detto Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato Rfi - Gruppo Fs, intervenendo al "Forum in masseria". 'La rete ha in alcuni punti un tema di congestione, l'offerta e' notevole, oggi abbiamo incrementato di piu' del 30% il servizio alta velocita' rispetto al pre-Covid. Ci sono punti in cui questa offerta e' particolarmente intensa e qui abbiamo i principali progetti di potenziamento anche tecnologico', ha affermato il manager. 'Abbiamo un grande piano di sviluppo, anche al Sud: il 50% dei progetti su Av sono al Sud, anche in Sicilia per aver continuita' con il ponte', ha continuato, spiegando che per risolvere il tema delle congestioni una delle soluzioni puo' essere tagliare il numero dei treni, tuttavia, ha specificato che 'ridurre il numero dei treni e' sempre doloroso, cercheremo di non farlo.

Cercheremo soluzioni tecniche per una offerta diversa, per esempio a Roma Termini ci sono 1.200 movimentazioni di treni al giorno, senza modificare il numero dei collegamenti, si potrebbero spostare alcuni treni da Termini a Tiburtina'.

Fla-

(RADIOCOR) 05-07-24 18:28:26 (0576)INF 5 NNNN