Fs: Milano Cortina, investiti 650 milioni per riqualificare 10 stazioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cortina d'Ampezzo, 01 feb - In Lombardia Rfi, in sinergia con il Mit, sta portando avanti un piano organico dedicato alle aree olimpiche. Sono programmati 341 milioni di euro per efficientamento delle stazioni, nuove aree di sosta per i treni, interventi di accessibilita' e restyling, soppressione di passaggi a livello e manutenzione straordinaria delle tratte piu' sensibili. Tra Veneto e Trentino-Alto Adige si aggiungono 303 milioni destinati a interventi di accessibilita', riqualificazione, videosorveglianza ed elettrificazione dei tratti strategici.

L'obiettivo e' rafforzare la continuita' dei collegamenti verso le sedi di gara e rendere piu' robusto il sistema di mobilita' in aree che, durante i Giochi, saranno attraversate da flussi eccezionali ma che, anche dopo, beneficeranno di una rete piu' moderna e piu' sicura. Le opere avviate da Rfi hanno l'obiettivo di innalzare gli standard di accessibilita' e sicurezza delle stazioni, incrementare il livello di comfort per i viaggiatori e favorire una maggiore intermodalita' con gli altri sistemi di trasporto.

Particolare attenzione e' inoltre dedicata alla sostenibilita' ambientale, attraverso l'adozione di soluzioni a basso impatto, e alla valorizzazione urbana delle aree circostanti le stazioni, contribuendo al loro sviluppo e alla loro integrazione con il tessuto cittadino.

