Fs: in Spagna viaggio inaugurale del treno ad alta velocita'

Dal 25 novembre collegamento Madrid-Saragozza-Barcellona (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - Alle 10.30 di oggi alla stazione ferroviaria di Madrid Chamarti'n e' partito il viaggio inaugurale di iryo, la societa' partecipata da Trenitalia - capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS - in Spagna. Lo comunica la societa' in una nota, spiegando che il viaggio, effettuato con un Frecciarossa 1000 con destinazione Valencia, ha anticipato di alcuni giorni il primo collegamento commerciale che verra' attivato il 25 novembre con le prime corse Madrid-Saragozza-Barcellona. Dal 16 dicembre sono previsti ulteriori collegamenti fra Madrid, Valencia e Cuenca. ""Lo sbarco del nostro Frecciarossa in Spagna e l'avvio delle attivita' commerciali della nostra partecipata iryo e' l'ultimo tassello, in ordine temporale, di una strategia che vede il Gruppo FS sempre piu' attivo in un mercato ferroviario europeo integrato e ormai aperto alla concorrenza", ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris. A bordo del treno inaugurale rappresentanti della politica e delle istituzioni spagnole e manager della societa' ferroviaria. All'arrivo alla stazione Joaquin Sorolla, alle 12:10, la delegazione e' stata ricevuta da Ximo Puig, Presidente della Generalitat di Valencia. Il gruppo Fs informa che dal 31 marzo 2023 iryo attivera' i collegamenti tra Siviglia, Malaga, Antequera e Cordova e il prossimo 2 giugno raggiungera' anche Alicante e Albacete utilizzando 20 Frecciarossa 1000.

com-fro

(RADIOCOR) 21-11-22 14:34:18 (0325) 5 NNNN