Fs: Gentile (Rfi), 7,9 miliardi per opere al Sud e 13,8 miliardi di gare nel 2020 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - 'Con questo aggiornamento - ha continuato Gentile - viene integralmente finanziato il completamento della Napoli-Bari. Il prossimo passo sara' la pubblicazione delle gare. Tra le altre opere, ci sono interventi per la stazione di Cagliari e nel nord della Sardegna, la Lamezia Terme-Catanzaro, la prima macrofase della Palermo-Catania da 3 miliardi, 261 milioni per la Ferrandina-Matera e il potenziamento della Roma-Pescara'. Raffica di appalti in vista, inoltre, per Rfi: 'Entro l'anno - ha aggiunto l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana - pubblicheremo gare per 13,8 miliardi, di cui 7,5 per progetti e 6,3 per programmi, in tutti i settori'. Rispetto all'emergenza sanitaria, Gentile ha ammesso alcuni ritardi 'dovuti soprattutto alla logistica delle maestranze nei piccoli e medi cantieri, mentre in quelli grandi le opere sono andate avanti. I nostri uffici pero' non si sono fermati e siamo stati attivi

nell'approvazione di nuovi progetti'. ler

