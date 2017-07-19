Fs: Donnarumma in bilico, dopo incontro con Salvini convoca i manager del gruppo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Secondo quanto riportato da diverse ipotesi di stampa, la guida operativa di Fs potra' essere affidata all'attuale amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio.

Due giorni fa Donnarumma e i vertici delle societa' operative del gruppo Fs avevano avuto un incontro con il ministro dei Trasporti sul tema degli interventi infrastrutturali, dei target del Pnrr, della qualita' del servizio e delle soluzioni ai disagi degli ultimi mesi. Ma le indiscrezioni hanno piu' volte fatto emergere le divergenze sulla gestione con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che e' azionista di controllo del gruppo.

fon.

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