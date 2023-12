Fs: Bei sottoscrive green bond per 500 mln per nuovi treni in Lazio e Campania

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - Ferrovie dello Stato ha siglato un accordo con la Banca europea per gli investimenti (Bei) da 500 milioni di euro per l'acquisto di 102 nuovi treni elettrici per Campania e Lazio. Nel dettaglio, come spiegato in una nota, la Bei ha sottoscritto in private placement un green bond emesso da Fs per 500 milioni di euro, di cui Trenitalia (societa' capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane), beneficera' attraverso un intercompany loan. Le risorse investite dalla Bei contribuiranno a finanziare l'acquisto di 102 nuovi treni elettrici per il trasporto regionale, attrezzati con la tecnologia Ertms, il piu' evoluto sistema di segnalamento ferroviario in Europa, oltre che dotati dei piu' alti standard di accessibilita', sicurezza e infotainment per i viaggiatori. Inoltre, i nuovi treni che saranno di due tipologie (Pop, ad alta capacita', e Rock, a media capacita') garantiscono un contenuto impatto ambientale grazie all'adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica e sono riciclabili per oltre il 95% del loro materiale.

I nuovi treni elettrici, che entreranno in servizio entro la meta' del 2027, saranno destinati all'offerta dei servizi ferroviari regionali in Campania e Lazio, secondo quanto previsto dai relativi Contratti di Servizio.

