Fs: Bei sottoscrive green bond per 500 mln per nuovi treni in Lazio e Campania -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - 'Questa operazione, che contribuira' alla modernizzazione della flotta dei treni regionali in Italia, consolida ulteriormente la gia' eccellente partnership fra la Bei e Fs, fondamentale per promuovere la mobilita' sostenibile e lo sviluppo economico in Italia. I green bond rappresentano un'ottima alternativa ai prodotti finanziari tradizionali per sostenere progetti che contribuiscono alla transizione climatica', ha commentato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, spiegando che 'non molti sanno che e' stata proprio la Bei a lanciare i green bond nel 2007 e da allora abbiamo emesso obbligazioni verdi per oltre 69 miliardi di euro in 23 valute'.

'L'operazione sottoscritta da Bei rafforza ulteriormente la fiducia e l'interesse della stessa nei confronti di Fs, a dimostrazione del grande lavoro svolto in questi anni da due attori fondamentali per lo sviluppo del nostro Paese', ha dichiarato Marco Fossataro, direttore finanziario di Fs.

Con la sottoscrizione di oggi salgono a tre i green bond emessi da Fs e sottoscritti dalla Bei, per complessivi 1,050 miliardi di euro. L'emissione del green bond sottoscritto oggi avverra' a valere sul programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine (Programma Emtn) da un importo complessivo di 12 miliardi di euro istituito da Fs nel 2013, e nel rispetto dei principi contenuti nel vigente Green Bond Framework (Gbf), pubblicato da Fs per la prima volta nel 2017 e aggiornato nel 2022, in conformita' con i Green Bond Principles emanati dall'Icma.

