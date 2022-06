Friulia: nel 2021 oltre 50,1 mln di nuove erogazioni (+24,3%), utili a 5 mln (+8,7%)

Seganti, 2021 anno complesso ma strategico per sviluppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 17 giu - "Il 2021 e' stato un anno complicato, seppure i risultati sono stati molto positivi. Un anno in cui si e' iniziato a dare corpo ad una nuova strategia di indirizzo delle azioni finanziarie a supporto dello sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia".

A dirlo la presidente della finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia Federica Seganti, intervista da Radiocor a margine dell'assemblea che ha approvato oggi i risultati di bilancio 2021 della societa'.

Un 2021 di crescita su tutti gli indicatori riportati: Friulia ha erogato oltre 50,1 milioni di euro, con un incremento del 24,3% rispetto al 2020, perfezionando 17 operazioni. L'utile netto che si e' attestato a circa 5 milioni di euro (+8,7% rispetto all'esercizio precedente), mentre il valore complessivo degli interventi e' arrivato a 204 milioni di euro (+7,3% rispetto al 2020) investiti in 88 aziende partecipate (per l'80% Pmi) e che realizzano un fatturato aggregato pari a circa 2,5 miliardi di euro impiegando oltre 9 mila dipendenti.

"Il 2020 e' stato un anno di svolta profonda per la finanziaria regionale - ricorda Seganti - un anno in cui abbiamo ragionato di quali nuovi indirizzi imprimere alla nostra azione sul territorio e il 2021 e' il primo anno in cui abbiamo raccolto alcuni frutti importanti: abbiamo deciso di muoverci per favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese, anche tramite Finest, non solo sulla direttrice consueta del Europa Sud Est e dei Balcani, ma anche verso nuove aree, ad Ovest come la Francia, la Spagna e cosi' via. Abbiamo lavorato nel contempo sull'incoming delle aziende internazionali, siglando accordi strategici con British American Tobacco e con Neurala entrambe impegnate nello sviluppo di improntati hub, abbiamo lavorato allo sviluppo del settore dell'healtcare con il Business Innovation Center dell'area di Torviscosa".

