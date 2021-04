Friulia: investe 3,1 mln ed entra in Biovalley Investments Partner

la societa' Pharma punta a quotazione su Aim in tempi rapidi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - Biovalley Investments Partner, holding industriale specializzata nella ricerca, commercializzazione e vendita di farmaci orfani ed in investimenti in societa' biotech innovative, ha deliberato un aumento di capitale per complessivi 5,1 milioni di euro, di cui di 3,1 milioni in natura riservati a Friulia, la finanziaria regionale che promuove lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia, e 2 milioni di euro in denaro aperto agli azionisti di Bip e a soggetti terzi. "Attraverso questa operazione - si legge in un comunicato - Friulia conferisce e integra in Bip il Business Innovation Center (Bic Incubatori Fvg), nato nel 1986 come secondo incubatore certificato italiano, favorendo cosi' la creazione a Trieste di un polo del BioHighTech di importanza nazionale e internazionale composto da 13 aziende per un consolidato complessivo di 7,8 milioni di euro". Per Bip, prosegue il comunicato, l'operazione significa il completamento del proprio assetto organizzativo e un passo importante nel percorso strategico di investimento nei settori del Biomedicale (BioMed), delle Biotecnologie (BioTech) e dell'Informatica medica e bioinformatica (BioICT). Percorso di sviluppo che Biovalley Investments Partner - sottolinea il comunicato - ha intenzione di proseguire anche attraverso la quotazione, quanto prima, sul mercato Aim di Borsa Italiana.

Contestualmente all'operazione di investimento in ip, la Finanziaria Regionale termina con successo anche un primo ciclo di un proprio investimento effettuato nel 2015 in Biovalley Investments Spa. "In questa prima fase - conclude il comunicato - si e' favorita l'accelerazione dell'incubazione e della crescita di una decina di start up e Pmi innovative che operano nell'ambito delle oltre 170 imprese regionali BioHighTech che occupano quasi 4.000 dipendenti. In particolare, Biovalley Investments ha investito negli ultimi anni anche sulla controllata Biovalley Investments Partner contribuendo cosi' ulteriormente alla crescita del citato ecosistema con investimenti, anche in maggioranza, in alcune Pmi innovative del territorio".

