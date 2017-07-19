Friulia: entra nel gruppo Quin con una quota che raggiungera' il 30% circa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 20 gen - Friulia annuncia il proprio ingresso nel capitale di Quin, gruppo italiano attivo nella consulenza strategica ed esecutiva e nelle soluzioni tecnologiche per l'industria. Il gruppo, tra i principali player in Italia nel settore, conta oggi circa 140 tra dipendenti e collaboratori, quattro sedi (Udine, Milano, Cesena e Firenze) e un fatturato complessivo di 17 milioni di euro. L'operazione e' finalizzata a sostenere il piano di crescita di medio-lungo periodo del gruppo, orientato al consolidamento industriale e al rafforzamento del posizionamento competitivo sul mercato.

Friulia assieme ai co-fondatori Fabio Valgimigli e Germano Fogolin (che mantengono saldamente la governance diretta del gruppo) e con il supporto delle banche ha acquistato, tramite un veicolo societario, la quota di controllo di Quin gia' di proprieta' di proprieta' di Equinox. Alla fine del percorso di riassetto societario previsto nei prossimi mesi Friulia deterra' circa 30% di Quin.

"Il nuovo assetto societario - si legge in una nota di Friulia - affianca alla guida imprenditoriale un partner istituzionale locale (Friulia), a supporto dei programmi di sviluppo futuri orientati al rafforzamento della presenza sul mercato nazionale, e internazionale, mantenendo al contempo il forte radicamento in Friuli Venezia Giulia, che rimane fulcro strategico, direzionale e decisionale".

