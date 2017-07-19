Friuli VG: Giorgetti, trasformare forza economica in capacita' di attrarre giovani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Il Friuli Venezia Giulia ha una qualita' della vita elevata e una solida forza economica, ma ora deve riuscire ad attrarre e trattenere soprattutto i giovani. E' l'appello lanciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto al convegno 'Prima le fabbriche: la forza di ricostruire, il coraggio di guardare al futuro', organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da Confindustria Udine.

'Secondo Istat, il 63% degli indicatori del Friuli Venezia Giulia si colloca nella classe alta, contro il 42% della media nazionale, a conferma che la qualita' della vita e' elevata', ha sottolineato Giorgetti. Ma, secondo il ministro, questo patrimonio non basta: 'Vi esorto a trasformare la forza economica e territoriale in capacita' di attrarre le persone, soprattutto i giovani, offrendo una politica salariale adeguata e prospettive di crescita'.

L'obiettivo e' contrastare la fuga dei giovani, sempre piu' orientati a cercare opportunita' professionali all'estero.

Una sfida tutt'altro che semplice, anche alla luce del divario salariale con altri Paesi. 'So bene quanto sia difficile competere con remunerazioni piu' alte', ha riconosciuto Giorgetti, invitando pero' a una riflessione sul ruolo delle istituzioni. Il ministro ha quindi richiamato il precedente della ricostruzione successiva al terremoto del 1976: 'Se dopo il terremoto del 1976 la ricostruzione ha restituito lavoro al Friuli, oggi le istituzioni pubbliche devono fare in modo che il lavoro sia la ragione per restare o tornare nel Paese'.

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(RADIOCOR) 12-09-26 13:33:44 (0282) 5 NNNN