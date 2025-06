Franklin Templeton: the Power of Staying Power - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - 4. Oltre il Tech: un indice growth piu' diversificato Naturalmente il settore tecnologico, insieme a quello delle comunicazioni e a quello dei beni di consumo discrezionali, ha registrato performance straordinarie sia per quanto riguarda i fondamentali sia per quanto riguarda i prezzi delle azioni. Ma la tecnologia non deve essere l'unico fattore in gioco. L'indice Megacap 100 offre una maggiore diversificazione settoriale. Mentre il Nasdaq 100 esclude esplicitamente i titoli finanziari ed e' storicamente orientato verso la tecnologia a causa dei modelli di quotazione, il Megacap 100 attinge dall'intero universo dei titoli quotati negli Stati Uniti, compresi settori come quello finanziario, sanitario e industriale.

Non solo tecnologia Sebbene entrambi gli indici condividano un'esposizione simile ai Magnifici Sette, i settori diversi dai tre citati rappresentano quasi il 40% nella strategia Megacap, una quota quasi doppia rispetto al Nasdaq 100. Questa diversificazione piu' ampia conferisce al Megacap 100 un profilo distinto che si colloca tra lo S&P 500 e il Nasdaq. Rispetto a quest'ultimo, potrebbe essere meglio posizionato per beneficiare dei temi di crescita secolari al di fuori del settore tecnologico, come l'innovazione sanitaria, i pagamenti digitali (settore finanziario), la transizione energetica e gli investimenti in infrastrutture. Per gli investitori che cercano una crescita al di la' del settore tecnologico, il Megacap 100 rappresenta una soluzione piu' equilibrata.

5. Ruolo strategico nel portafoglio: da core growth ad allocazione tematica Il Megacap 100 puo' svolgere molteplici ruoli nei portafogli professionali: .Come allocazione azionaria core, puo' garantire una crescita a lungo termine ancorata alla leadership di mercato .Come allocazione satellite, facilita il posizionamento sul rischio nei portafogli con tilt growth .Come complemento tematico agli indici tradizionali, aggiunge profondita' oltre le esposizioni ad ampi mercati come l'S&P 500 o gli indici settoriali come il Nasdaq 100 Conclusione In un contesto di portafoglio, l'indice Megacap 100 ha molto di piu' da offrire rispetto alle sole dimensioni: rilevanza costante, forza fondamentale ed esposizione alle aziende con business piu' in trasformazione del mercato statunitense.

Grazie alle sue caratteristiche di rischio/rendimento distintive e favorevoli e alla diversificazione settoriale, l'indice puo' essere uno strumento preciso per gli investitori che cercano di allineare i loro portafogli ai trend di crescita strutturali del futuro.

In un mondo in cui le dinamiche di mercato sono sempre piu' guidate dalle dimensioni e dall'innovazione, l'indice Megacap 100 puo' aggiungere valore come allocazione strategica o tattica al mercato azionario statunitense.

* Director of ETF Investment Strategy EMEA di Franklin Templeton ETFs.

