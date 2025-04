Franklin Templeton: la fine dell'era del commercio libero - PAROLA AL MERCATO

di Stephen Dover* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - I nuovi dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono complessivamente molto piu' alti del previsto e i piu' alti degli ultimi 100 anni. Sono stati annunciati il 2 aprile dopo la chiusura dei mercati azionari statunitensi, ma i futures azionari sono scesi insieme ai rendimenti dei titoli di stato statunitensi nelle contrattazioni afterhours. Ci aspettiamo che anche i mercati azionari esteri scendano mentre questa notizia viene assimilata.

Reciproci, non universali. Trump ha annunciato dazi "reciproci" sui paesi con i maggiori deficit commerciali con gli Stati Uniti, che varieranno da paese a paese, con un dazio minimo di base del 10%. La definizione di dazi reciproci di Trump include dazi, imposte sul valore aggiunto (IVA), politiche non di mercato, requisiti di certificazione, regolamenti, valute e qualsiasi cosa che riduca i livelli di consumo. Questa e' una definizione molto piu' ampia di restrizioni commerciali rispetto a quella applicata dalla maggior parte degli economisti. Questo rende molto piu' difficile per i paesi esteri abbassare politicamente le loro nuove tariffe. Trump ha annunciato che la maggior parte dei dazi reciproci sara' fissata alla meta' del tasso che hanno calcolato essere stato imposto sulle importazioni statunitensi.

Trump ha anche annunciato un ulteriore dazio del 25% su tutte le importazioni di automobili. Questo si aggiunge agli attuali dazi del 25% su acciaio e alluminio. Dazi su rame, legname, semiconduttori e prodotti farmaceutici potrebbero essere annunciati a breve. Questi beni probabilmente non sono soggetti ai dazi reciproci.

Messico e Canada esclusi. Messico e Canada non saranno soggetti al dazio del 10%. Rimarra' in vigore l'attuale dazio del 25% sui beni non conformi all'USMCA. Questa potrebbe essere una notizia parzialmente positiva per questi paesi.

Colpiti Cina e Sud-est asiatico. Il livello totale dei dazi della Cina non e' chiaro, ma sembra essere del 34% reciproco piu' il 20% legato al fentanyl. E' interessante notare che la Cina, che ha il maggior deficit commerciale con gli Stati Uniti, non ha i dazi reciproci piu' alti. Il Sud-est asiatico, che ha beneficiato dei dazi passati sulla Cina e del trasferimento di produzione dalla Cina, ha alcuni dei dazi reciproci piu' alti.

Recessione e inflazione ora piu' probabili. I dazi non funzionano se i prezzi non aumentano. La famiglia media americana potrebbe pagare fino a 4.200 dollari in piu' all'anno a causa dei dazi odierni (supponendo un dazio medio del 20% sulle importazioni). I dazi, quindi, probabilmente rallenteranno la spesa delle famiglie e delle imprese e ci aspettiamo che aumentino il rischio di delusioni sulla crescita e sugli utili degli Stati Uniti nel 2025.

Incertezza elevata. L'incertezza ha afflitto sia i mercati finanziari che l'economia all'inizio del 2025. Non sappiamo come le aziende o altri paesi risponderanno ai dazi annunciati. Non e' chiaro se Trump abbia un obiettivo negoziale. La legalita' delle azioni esecutive di Trump sui dazi e' anche incerta.

Servizi esclusi. Gli Stati Uniti hanno complessivamente un surplus nel commercio di servizi che non sono inclusi in questi dazi. Tuttavia, ad esempio, le banche statunitensi, le societa' di consulenza e le aziende tecnologiche potrebbero essere vulnerabili a restrizioni da parte di altri paesi.

L'"ugly" American: Le implicazioni economiche potrebbero non essere l'unico impatto poiche' ci saranno probabilmente implicazioni di politica estera come il rifiuto dei prodotti e delle aziende statunitensi con l'evolvere della situazione.

Nessun "Fed put". L'annuncio di oggi probabilmente esacerbera' le preoccupazioni riguardo al rallentamento della crescita statunitense e all'inflazione persistente. Le pressioni sui prezzi derivanti dai dazi potrebbero tenere la Federal Reserve (Fed) in disparte per almeno i prossimi incontri.

Siamo cauti sui mercati. La debolezza economica globale e le delusioni sugli utili, insieme a periodi di incertezza, pongono sfide per i mercati azionari globali. Sebbene i rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni siano in linea con i tassi a breve termine, se l'economia si indebolisce ulteriormente e i tassi aumentano, pensiamo che i titoli di stato potrebbero offrire guadagni solidi.

*Head of Franklin Templeton Institute.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 03-04-25 13:54:34 (0456) 5 NNNN