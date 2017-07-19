Franchetti: accordo con Almaviva per innovazione monitoraggio infrastrutture

Focus Usa e Brasile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 13 ott - Almaviva e Franchetti annunciano la firma di un accordo di partnership volto a cambiare l'approccio alla gestione e manutenzione delle infrastrutture, in Italia e nel mondo, con un focus in particolare sul Brasile e sugli Usa, mercati nei quali entrambe le realta' sono gia' attive con businesses consolidati, in particolare sulle infrastrutture pubbliche di trasporto.

La partnership tra le due imprese, la prima attiva nel settore dell'Ict e la seconda nella gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, consente di presentare un'offerta integrata al servizio del territorio, scalabile e ad alto valore tecnologico, che include: servizi ingegneristici (valutazione strutturale, progettazione di impianti di monitoraggio, pianificazione degli interventi), piattaforme per il monitoraggio infrastrutturale, sistemi e algoritmi per la manutenzione predittiva e strumenti avanzati a supporto delle ispezioni e della diagnostica in tempo reale. Queste soluzioni si rivolgono in particolare ai settori delle infrastrutture di trasporto, della logistica e del building & construction, con l'obiettivo di supportare la transizione verso infrastrutture intelligenti, sicure e durature nel tempo.

'Questo accordo tra Franchetti e Almaviva trova una sintesi concreta nella complementarieta' tra le due piattaforme (Digiroads di Franchetti e Moova di Almaviva) - ha sostenuto Paolo Franchetti, chairman and ceo di Franchetti. - Cio' consentira' di offrire agli utenti e ai gestori non solo dati aggiornati in tempo reale, ma anche previsioni affidabili e analisi predittive che permetteranno una gestione piu' consapevole ed efficiente delle infrastrutture stesse, contribuendo cosi' al miglioramento della sicurezza ed alla continuita' dei servizi nel lungo periodo'.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 13-10-25 15:02:41 (0409) 5 NNNN