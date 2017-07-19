Frame AM: in attesa delle trimestrali puntiamo su duration e commodity - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Mi capita spesso, in momenti come questo, di tornare con la memoria a fasi di mercato gia' viste: quella attuale - fatta di aspettative elevatissime e crescente selettivita' - mi ricorda, con le dovute proporzioni, l'inizio della fase di 'distribuzione' che precedette lo scoppio della bolla delle dot-com nel 2000. Non un crollo improvviso, ma un mercato che a un certo punto smette di premiare tutto indistintamente e comincia, silenziosamente all'inizio e poi sempre piu' rumorosamente, a separare i progetti sostenibili dalle scommesse.

Sullo sfondo resta ancora un tema che non abbiamo mai davvero archiviato: l'inflazione. Non e' ancora chiaro se quella attuale sia transitoria o se si stia radicando in modo piu' persistente, e nel frattempo arriva un segnale che definirei tutt'altro che trascurabile: TSMC, che di chip ne produce per mezzo mondo, ha alzato i prezzi. L'effetto si scarichera' da una delle due parti: o le aziende che acquistano quei chip vedranno i margini ridursi, oppure quei rialzi finiranno, come sempre, sul prezzo pagato dal consumatore finale. In entrambi i casi, si tratta di un altro tassello che alimenta una potenziale tempesta .

C'e' poi un tema sul quale il denaro non riesce proprio ad affluire : la duration. Tutti guardano all'azionario e all'AI, pochi si soffermano su un dettaglio che considero rilevante: il mercato sconta oggi quasi due tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. La mia sensazione, per quel che vale, e' che Kevin Warsh - il nuovo Presidente della Fed, scelto da Trump - fara' di tutto pur di non alzare i tassi, e del resto e' stato nominato proprio per questo. Se questa lettura si rivelasse corretta, la duration potrebbe offrire un profilo di rischio/rendimento decisamente piu' interessante di quanto il consenso sembri oggi suggerire.

Infine le commodities, che considero un altro tema da cavalcare nei prossimi mesi. Da un lato per ragioni strutturali: il capex legato all'intelligenza artificiale continuera' a sostenere la domanda di materie prime industriali ed energetiche. Dall'altro per ragioni piu' contingenti: penso alle commodities agricole, che potrebbero beneficiare di raccolti piu' poveri legati alla scarsita' di fertilizzanti conseguente al blocco dello Stretto di Hormuz.

Una combinazione di driver di lungo periodo e di eventi congiunturali che, a mio avviso, rende il comparto tutt'altro che da trascurare in un portafoglio ben diversificato.

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(RADIOCOR) 25-07-26 12:56:07 (0237) 5 NNNN