Forex: Gualtieri ospite Radiocor con Bonometti,Gorno,Massiah, Siniscalco

Tavola rotonda a Brescia al 26esimo congresso Assiom Forex (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Via a Brescia al secondo giorno di lavori del 26esimo Congresso Assiom Forex dove alle 11,30 il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, terra' il proprio primo discorso del 2020 alla platea degli operatori dei mercati finanziari. Come da tradizione, il Forex e' l'appuntamento annuale piu' importante per il Governatore, accanto all'Assemblea della Banca d'Italia di fine maggio. Nel primo pomeriggio si terra' poi la tavola rotonda organizzata da Il Sole 24 Ore Radiocor, moderata da Fabio Tamburini, direttore dell'agenzia economico finanziaria, del quotidiano Il Sole 24 Ore e di Radio24. Tema del dibattito 'Il sistema bancario tra tassi sotto zero e Fondo Salva Stati'. Alle 14,30 la relazione introduttiva del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, poi il dibattito con la partecipazione di Marco Bonometti (presidente Officine Meccaniche Rezzatesi e Confindustria Lombardia), Giovanni Gorno Tempini (presidente Cassa Depositi e Prestiti), Victor Massiah (consigliere delegato Ubi Banca) e Domenico Siniscalco (vice chairman Morgan Stanley). Nelle parole del Ministro e dei rappresentanti di primo piano delle banche e dell'imprenditoria, saranno quindi sotto esame lo stato dell'economia e del sistema bancario, alla luce del perdurante livello negativo dei saggi di interesse e dell'evoluzione delle politiche europee, in particolare la riforma del Meccanismo europeo di stabilita'. Durante i lavori della tavola rotonda verra' raccolto in diretta il giudizio degli operatori sui temi dell'attualita' piu' stretta lanciati dal direttore Tamburini. Il sondaggio verra' pubblicato live all'interno dei notiziari dell'agenzia, che avra' una edizione straordinaria per l'evento, e sul sito www.ilsole24ore.com. Al termine della tavola rotonda si terra' l'assemblea ordinaria dell'associazione presieduta da Massimo Mocio che annovera quasi 1.400 soci in rappresentanza di circa 450 istituzioni finanziarie. Banca partner del congresso e' quest'anno Ubi Banca.

