Fondo Italiano: nel 2020 raccolti 480 mln, fatti 13 investimenti per 370mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - Nuovi capitali raccolti per oltre 480 milioni di euro e investimenti deliberati su 13 operazioni per un impegno complessivo di 370 milioni di euro. Sono i numeri del 2020 del Fondo Italiano d'Investimento Sgr, presieduto da Andrea Montanino e guidato dall'a.d. Antonio Pace, il cui cda ha esaminato i risultati preliminari dell'esercizio.

In termini di risorse gestite dalla sgr, i nuovi capitali raccolti durante l'anno hanno superato i 480 milioni con oltre 130 milioni riconducibili alla sottoscrizione dei fondi da parte di rilevanti investitori istituzionali italiani di natura previdenziale e bancaria, mentre 350 milioni sono stati sottoscritti da Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del "Progetto Economia Reale", la piattaforma di fondi di fondi dedicati al co-investimento con i fondi pensione italiani. Sotto il profilo degli investimenti, 4 sono stati quelli deliberati tra i diretti e 9 nell'ambito dell'attivita' di fondi di fondi: sul fronte dei diretti, sono stati conclusi gli investimenti in Matcimind, Florence (entrambi riconducibili al Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC) e Termo (per conto del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio), mentre un'ulteriore operazione e' in corso di finalizzazione sempre per il fondo FITEC. Con riferimento all'attivita' dei Fondi di Fondi, nel corso dell'anno sono state deliberate 7 sottoscrizioni di altrettanti fondi di private equity e 2 di fondi di private debt. Nel complesso le delibere assunte dal cda hanno riguardato 370 milioni di Euro, di cui 114 milioni per gli investimenti diretti e 256 milioni per gli investimenti indiretti.

