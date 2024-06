Fondo Italiano d'Investimento: parte raccolta del Fof Private Equity Italia Tre

Target fissato a 600 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Fondo Italiano d'Investimento comunica l'avvio della raccolta del Fondo di Fondi Private Equity Italia Tre (Fof Pei Tre), con target fissato a 600 milioni di euro. La strategia di investimento del Fof Pei, che e' giunto alla sua terza edizione e costituisce parte della piattaforma del Progetto Economia Reale, e' quella di sottoscrivere fondi di private equity che si pongano l'obiettivo di investire in Pmi italiane supportandone la crescita, anche per linee esterne, e lo sviluppo manageriale. Davide Bertone, amministratore delegato di Fondo Italiano d'Investimento, sottolinea a tal proposito che 'i fondi di fondi del Fondo Italiano esistono dal 2010, hanno dimostrato di saper garantire un ottimo rendimento agli investitori riducendo il rischio e garantendo al contempo un impatto molto rilevante sulla crescita delle Pmi italiane. Il fatto poi che dal 2020 crescano anche grazie ad una collaborazione virtuosa e concreta con Cdp e Assofondipensione, e generino un effetto leva importantissimo attivando risorse private ulteriori pari a 6 volte il capitale investito, prova che la collaborazione tra istituzioni finanziarie e' possibile, funziona e serve. Le imprese crescono e i risparmi pensionistici trovano un impiego redditizio a lungo termine. Con questo nuovo capitolo confermiamo di voler dare ulteriore impulso ad un progetto che, tra l'altro, ha ancorato in modo efficace il sistema del Pe per le Pmi italiane'.

La gestione del Fondo di Fondi Private Equity Italia Tre, come nella prima edizione del progetto, continuera' a distinguersi nel panorama italiano del private capital per la particolare attenzione, spiega la nota, verso le tematiche di sostenibilita', ed in particolare alle tematiche giuslavoristiche, proseguendo l'impegno nella promozione, implementazione e monitoraggio delle pratiche Esg dei fondi in portafoglio.

Com-Sim

