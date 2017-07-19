Fondo Fon.Te.: a fine 2025 patrimonio superera' 6,5 miliardi (+10%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - Il patrimonio di Fondo Fon.Te. superera' a fine 2025 i 6,5 miliardi di euro, con un incremento del 10% rispetto al 2024, e oltre 322.000 iscritti (+10,4%), con il numero di aziende associate, che ha ormai superato le 48.000 unita'. La contribuzione nel corso del 2025, spiega la nota, ha oltrepassato i 900 milioni, con un forte aumento dei versamenti volontari e dei conferimenti di tfr pregresso (+40%) rispetto al 2024. E' quanto emerso dalla relazione annuale 2025 di Fondo Fon.Te., il fondo pensione complementare dedicato ai dipendenti delle aziende del terziario, presentata al Senato. La relazione ha preso in esame il bilancio dell'anno 2025 e le proposte tese a valorizzare il ruolo della previdenza complementare nel contesto socioeconomico italiano.

Ampio spazio e' stato dedicato al tema dell'educazione previdenziale e finanziaria, rivolta in particolare alle nuove generazioni. E' stato presentato il progetto Fon.Te.

Kids, un'iniziativa innovativa che mira a favorire l'avvio precoce della previdenza integrativa attraverso un meccanismo di cashback destinato alle posizioni previdenziali dei piu' giovani. Il programma vuole sensibilizzare giovani e famiglie sull'importanza di iniziare a investire per il futuro il prima possibile, beneficiando dei vantaggi previdenziali e fiscali, inclusa la deducibilita' dei contributi, sfruttando sia il lungo orizzonte temporale sia il sistema a capitalizzazione.

Inoltre, tutti i comparti di investimento di Fondo Fon.Te.

mostrano performance positive nell'ultimo anno: rendimenti del +2,08% nel comparto conservativo; un +5,52% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il comparto sviluppo; +4,70% per il comparto crescita; +6,94%, invece, per il comparto dinamico. Fon.Te. ha proseguito il percorso di aumento dell'allocazione in investimenti illiquidi e nell'economia reale, con interventi su private equity, private debt, infrastrutture sociali e real estate, sostenendo innovazione, occupazione e transizioni strategiche.

