Fondo Fir: protocollo Entrate-Consap per verifica requisiti risparmiatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - Un protocollo tra l'Agenzia delle Entrate e la Consap consentira' la verifica delle domande per l'ammissione al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir). La verifica deve essere fatta dalla Commissione e tecnica istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e competente per l'esame delle domande pervenute. Il Fondo serve a ristorare i risparmiatori delle banche risolte o liquidate. Il protocollo, spiega l'Agenzia delle Entrate, stabilisce modalita', termini e procedure per la fornitura, da parte dell'Agenzia, dei servizi anagrafici e patrimoniali finalizzati a facilitare le attivita' di verifica del requisito patrimoniale. - In particolare, a richiesta della Commissione tecnica, l'Agenzia, sulla base dei dati di cui dispone, provvede a rendere disponibili, per il tramite di Consap, le informazioni necessarie a consentire la verifica dell'ammontare complessivo effettivo del patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore richiedente l'indennizzo alla data del 31 dicembre 2018. Tali attivita' sono effettuate nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di liceita', correttezza, trasparenza, minimizzazione, nonche' integrita' e riservatezza.

com-Ggz

(RADIOCOR) 10-08-21 17:05:52 (0346) 5 NNNN