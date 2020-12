Fondi: Assogestioni, sviluppo Fia puo' contribuire a crescita economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - Il mercato dei Fondi di investimento alternativi (Fia) va reso piu' efficiente, efficace e competitivo in modo tale da contribuire a migliorare la crescita dell'economia reale. Il tema e' stato al centro della prima giornata degli Alternative Investment Funds Days organizzati da Borsa Italiana e Assogestioni. Per Stefano Cappiello, dirigente generale della Direzione IV (Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali) del Mef, e' necessario ampliare l'accesso da parte degli investitori ai Fia riservati.

Strumenti che, secondo Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, rappresentano una ulteriore opportunita' per valorizzare le ingenti risorse di risparmio degli italiani al servizio dell'economia reale. I Fondi di investimento alternativi, il cui mercato e' in crescita e in Europa vale circa 6.600 miliardi di euro, in Italia non hanno ancora espresso il proprio potenziale nonostante un settore produttivo largamente basato su piccole imprese, che per svilupparsi necessitano di reperire mezzi finanziari attraverso canali alternativi a quello bancario. Questo, unito al fatto che in Italia ci sono oltre 1.700 i miliardi di euro fermi sui conti correnti con rendimenti nulli, rende evidente quanto i Fia rappresentino una ulteriore opportunita' per valorizzare le ingenti risorse di risparmio degli italiani al servizio dell'economia reale. 'Abbiamo un mercato ricco sia di risparmio delle famiglie sia di impiego redditizio nella piccola e media e impresa e, nel mondo post-Covid, nelle infrastrutture. Ora e' importante lavorare sugli strumenti e sulle modalita' con cui portare questo cambiamento nel nostro mercato dei capitali', sostiene Galli.

E per Cappiello la ricerca di prodotti che diano un rendimento con un rischio accettabile 'e' un aspetto da curare ed e' uno degli obiettivi di politica economica che stiamo perseguendo'. Inoltre, Cappiello sottolinea la necessita' di 'ampliare l'accesso da parte degli investitori ai fondi alternativi riservati'. L'obiettivo ultimo, prosegue, 'e', da un lato, quello di consentire agli investitori istituzionali di poter disporre di una gamma il piu' ampia possibile di prodotti finanziari diversificati.

Dall'altro lato, c'e' il bisogno di facilitare l'accesso ai capitali a costi piu' ridotti per le piccole e medie imprese.

Stiamo cercando di far si' che accanto all'intermediazione bancaria tradizionale si consolidi l'intermediazione non bancaria'. Infine, ricorda Galli, 'la grande sfida e' arrivare a un incremento degli investimenti diretti dalle famiglie verso le imprese non quotate quando gli obiettivi del risparmiatore lo consentono'.

