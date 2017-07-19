Fondazioni: Luca Gori (Caript) nuovo coordinatore consulta toscana

Sostituisce Carlo Rossi (Fondazione Mps) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Il Consiglio della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, organismo territoriale dell'Acri, ha eletto Luca Gori, presidente di Fondazione Caript, nuovo coordinatore della Consulta per il triennio 2026-'28. Gori succede a Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte Paschi di Siena. "La Consulta rappresenta uno spazio fondamentale di confronto e collaborazione tra le Fondazioni toscane" dichiara Gori che aggiunge: "ringrazio Carlo Rossi per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Consulta, improntato al dialogo e alla costruzione di percorsi comuni. Proseguiremo su questa strada, rafforzando la capacita' delle Fondazioni di operare insieme, valorizzando le esperienze dei singoli territori e contribuendo, in modo responsabile e sussidiario, allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Toscana". Gori e' presidente della Fondazione Caript dal 2024.

