Fondazioni: domani rinnovo organi Acri con la conferma di Azzone

Gilli (Sanpaolo) tra i Vice, Parasassi (Roma) in Esecutivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Si terra' domani l'assemblea dell'Acri che rinnovera' gli organi dell'associazione per il prossimo triennio. La conferma del presidente di Cariplo, Giovanni Azzone alla presidenza e' scontata dopo il mini-mandato di un anno che ha svolto alla guida dell'associazione che raccoglie le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio spa. Il rinnovo riguarda il Consiglio e il Comitato Esecutivo. Il primo e' composto, oltre che dal Presidente che ne e' membro di diritto, da ventisette membri espressione delle Fondazioni, dal coordinatore del Comitato Piccole e Medie Fondazioni, dal Vicepresidente e da un membro espressione del Comitato delle Societa' Bancarie. L'associazione di Vice presidenti ne ha attualmente quattro e, secondo quanto risulta a Radiocor, e' previsto un avvicendamento per il termine del mandato alla Fondazione Friuli di Giuseppe Morandini, Vice presidente vicario uscente. A sostituirlo dovrebbe essere il presidente di Compagnia Sanpaolo, Marco Gilli. Conferme in vista, salvo sorprese dell'ultima ora, per gli altri Vice di Azzone. Sono il Presidente di Fondazione Sardegna, Giacomo Spissu, con delega ai progetti per il Mezzogiorno, Bernabo' Bocca (Cassa Firenze) e Gerhard Brandstatter, presidente di Cassa Bolzano spa. Rinnovo in vista anche per il Comitato Esecutivo, organo di gestione dell'Associazione. Oltre al Presidente, che ne e' membro di diritto, ne fanno parte otto membri espressione delle Fondazioni, di cui tre eletti dal Consiglio quali Vicepresidenti, ai quali si aggiunge il Vicepresidente eletto dal Comitato delle Societa' Bancarie. In questo organismo secondo le indiscrezioni della vigilia, dovrebbe essere nominato, tra gli altri, Franco Parasassi, al vertice di Fondazione Roma, ente di origine bancaria che dopo alcuni anni sull''Aventino' e' rientrata a far parte dell'Associazione.

