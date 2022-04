Fondazione Mps: incassa 174mln ristori da banche e ne accantona oltre 141 -2

Acquista in asta ex sede Siena Biotech per 8 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 apr - La Fondazione inoltre annuncia che e' risultata aggiudicataria provvisoria, in asta giudiziaria, dell'edificio a Siena, ex sede di Siena Biotech, per un importo di 8 milioni. La stipula del rogito notarile avverra' nelle prossime settimane. In linea con la pianificazione strategica dell'ente di Palazzo Sansedoni, l'operazione e' stata effettuata con l'obiettivo di assicurare la disponibilita' dell'edificio, mediante locazione, alla Fondazione Toscana Life Sciences, per sostenere il progetto di sviluppo del Parco Scientifico senese come centro di ricerca e attrattore di imprese altamente innovative.

com-Ggz

(RADIOCOR) 27-04-22 18:25:34 (0605)IMM 5 NNNN