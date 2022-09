Fondazione Fiera Milano:insediato nuovo consiglio, Pazzali confermato presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set - Si e' insediato oggi il nuovo Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano con la conferma di Enrico Pazzali nel ruolo di Presidente, come da delibera del Consiglio Regionale del 14 giugno scorso. La nomina del Consiglio, che rimarra' in carica per il triennio 2022-2024, avviene a seguito del decreto del Presidente della Regione Lombardia del 9 settembre in accordo con le Amministrazioni e gli Enti interessati. "Ringrazio il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti per i prossimi tre anni - ha dichiarato Pazzali -. Quello appena trascorso e' stato un triennio molto impegnativo, in cui la Fondazione ha supportato la Citta' cosi' come tutto il territorio lombardo con la volonta' di dare un contributo concreto per superare importanti difficolta', molte purtroppo ancora attuali.

Portero' avanti questo impegno anche in futuro, grato di poter contare sulla determinazione di tutte le persone della Fondazione e in particolare della collaborazione del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo". "Ci troviamo in un contesto difficile - ha aggiunto Pazzali - ma faremo tutto il necessario per affrontare le nuove sfide che ci attendono e proseguire nella missione di supporto del sistema fieristico-congressuale milanese e italiano, rendendolo sempre piu' competitivo a livello internazionale e contribuendo al contempo alle esigenze del nostro territorio e della nostra comunita'". "La conferma di Enrico Pazzali alla guida di Fondazione Fiera per Regione Lombardia era doverosa e scontata - ha dichiarato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - Nel triennio della sua presidenza ha dato prova della sua grande capacita' manageriale riuscendo ad adeguarsi alle necessita' della comunita' lombarda colpita dalla pandemia. La conversione degli spazi della Fiera di Milano per la realizzazione dell'ospedale covid ne sono esempio. Il ringraziamento ovviamente va esteso a tutti i membri del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della Fondazione, che con lui hanno lavorato. Ora la Fondazione si trova purtroppo a gestire una nuova situazione difficile dovuta alla guerra in Ucraina e all'aumento dei prezzi per via della crisi energetica. Auguro dunque buon lavoro a tutti i nuovi eletti, e ai riconfermati, nella certezza che sapranno affrontare anche questi nuovi ostacoli consentendo al comparto fieristico lombardo di rafforzare la sua mission: incentivare la crescita e lo sviluppo economico del territorio e delle imprese e promuovere l'internazionalizzazione e valorizzazione del prodotto".

Cop-Com

(RADIOCOR) 16-09-22 17:15:04 (0470) 5 NNNN