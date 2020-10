Fondazione Crt: stanziati 50 mln sul 2021, "ma stop dividendi mina ripresa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Il consiglio di indirizzo della Fondazione Crt ha approvato all'unanimita' il Documento programmatico previsionale 2021 che, con una stima prudenziale di oltre 50 milioni di euro, mantiene stabili le risorse disponibili per l'attivita' del prossimo anno a sostegno del Terzo settore e delle realta' non profit nei campi legati ad arte, cultura, ricerca, welfare, ambiente e innovazione in Piemonte e Valle d'Aosta.

Sul fronte definito 'cruciale' della sospensione dei dividendi alle fondazioni, pero', il presidente dell'ente della Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci sono molto chiari: 'Pur comprendendo la prudenza della Bce, di Bankitalia e Ivass, e con le cautele da verificare caso per caso per la tenuta del sistema bancario e assicurativo, emerge il rischio di una doppia penalizzazione per i territori e per l'intero Paese a livello europeo'. Da un lato, spiegano entrambi, 'l'impossibilita' per le Fondazioni di redistribuire le entrate derivanti dai dividendi verso soggetti del non profit che, altrimenti, non sarebbero destinatari diretti di quei flussi di liquidita', significa far mancare risorse significative per i territori proprio nel momento di maggiore bisogno'. Dall'altro lato, invece, il fatto che le raccomandazioni delle autorita' regolatorie 'non vengano applicate allo stesso modo in Europa, rischia di generare un'asimmetria tra Paesi, portando gli investitori a preferire quegli Stati le cui istituzioni bancarie o assicurative si sono dichiarate fin da subito favorevoli alla distribuzione ai propri azionisti'. E il tema, concludono, 'si riproporra' in modo ancora piu' evidente nel 2021, quando gli eventuali dividendi sarebbero il risultato di un 2020 di recessione e difficolta'. Ecco perche' il blocco di quelle entrate oggi mette a rischio la stessa ripresa del Paese domani'.

