Fondazione Crt: il cda delibera oltre 6 mln per il territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - Il Consiglio di amministrazione di Fondazione Crt ha deliberato oltre 6 milioni di euro per 430 progetti e interventi in Piemonte e in Valle d'Aosta. Nel dettaglio, per le aree ricerca e istruzione, welfare e territorio e arte e cultura sono stati deliberati 3,2 milioni per 250 progetti. In particolare, sono stati approvati 77 contributi per 1,12 milioni a sostegno di progetti di educazione, formazione e divulgazione e dell'attivita' scientifica condotta dagli istituti del territorio. Fondazione ha poi destinato 1,5 milioni a 124 contributi suddivisi tra volontariato, protezione civile, sviluppo locale e salute. Infine, sono stati assegnati 49 contributi per 581 mila euro destinati a festival culturali, premi e manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza attraverso le arti. Sono stati inoltre approvati i contributi dei bandi Not&Sipari, prima scadenza, per 155 iniziative a fronte di 1,7 milioni e Missione Soccorso, con 25 nuove ambulanze che entreranno in circolazione grazie al contributo di 1,33 milioni.

