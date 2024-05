Fondazione Crt: Azzone (Acri), 'periodo di turbolenza in assestamento'

Valutazioni Mef? Autorita' ha tutti elementi per decidere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Firenze, 15 mag - Il "periodo di turbolenza" che ha vissuto la Fondazione Crt e' "in fase di assestamento". Cosi' il presidente dell'Acri, Giovanni Azzone, interpellato a margine di un'iniziativa della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana sul rischio di un commissariamento da parte del Mef dell'ente piemontese dopo l'istruttoria aperta dall'autorita' di Vigilanza a seguito delle dimissioni del presidente Fabrizio Palenzona. "Io sono sempre tranquillo - risponde Azzone a chi gli chiede se veda scemare negli ultimi giorni l'ipotesi di commissariamento - credo che le istituzioni vigilanti abbiano tutte le capacita' di decidere nel modo migliore; mi sembra che la situazione di turbolenza sia in fase di assestamento pero' ovviamente sono il Ministro e il Direttore generale che hanno tutti gli elementi per valutare bene". Alla vigilia gli organi della terza fondazione bancaria per patrimonio hanno designato la giurista Anna Maria Poggi per sostituire Palenzona alla guida della Fondazione Crt, azionista, tra l'altro, di UniCredit.

Ggz

