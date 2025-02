Fondazione Cariplo: alleanza con Intesa Sp su 20mila giovani 'Neet'

In 2025 risorse per comunita' locali salgono a oltre 215 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Si alza il velo sulla programmazione e l'attivita' filantropica per il 2025 della Fondazione Cariplo. Salgono le risorse a disposizione, passando da 150 milioni di euro a oltre 215 milioni di euro.

La maggior disponibilita' di risorse messe a disposizione, spiega l'ente, 'e' dovuta ai buoni risultati della gestione del patrimonio e alla presa d'atto che i bisogni sono crescenti'. Una parte consistente di questa somma, infatti, verra' destinata a tre grandi programmi, definiti 'sfide di mandato', che hanno un orizzonte temporale triennale, per ciascuno dei quali la Fondazione impegnera' 20 milioni di euro. Ed e' proprio su una di queste tre sfide di mandato, imperniata sul tema dei giovani che non studiano e non lavorano, che e' stata annunciata l'alleanza con Intesa Sanpaolo: i due enti collaboreranno per il contrasto al fenomeno dei 'Neet'. Sono 1,4 milioni a livello nazionale e in Lombardia sono circa 157mila i giovani che si trovano in questa condizione. 'Background socio-economici svantaggiati, reti familiari poco supportive, percorsi di vita accidentati sono solo alcuni dei fattori che portano ad essere Neet' e il fenomeno e' inoltre collegato 'alla dispersione scolastica, esplicita ed implicita'. Ora Fondazione Cariplo e Intesa intendono contribuire alla diminuzione del tasso di 'Neet' al 9%, traguardo indicato dalla Ue entro il 2030. Cio' significa accompagnare e attivare 20mila giovani che si trovano in questa condizione in Lombardia. E per farlo i due enti uniranno competenze e budget: 20 milioni di euro da parte di Fondazione Cariplo, 10 milioni di euro da parte della banca.

