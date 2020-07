Fnm: rileva da Regione Lombardia quota in Serravalle, 350mln aumento per Pedemontana

Completamento operazione ancora soggetto a due condizioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Fnm rende noto che il Consiglio della Regione Lombardia, socio controllante della Societa', in sede di legge di assestamento del bilancio regionale 2020, ha autorizzato la cessione in favore di Fnm dell'intera partecipazione detenuta da Regione Lombardia in Milano Serravalle - Milano Tangenziali (Mise), pari all'82,4% del capitale sociale e, per l'effetto, l'accettazione della proposta di acquisto formulata dalla stessa Fnm e la ricapitalizzazione di Autostrada Pedemontana Lombarda attraverso la sottoscrizione di un aumento capitale per un importo fino a 350 milioni di euro. "La realizzazione dell'operazione sopra descritta - si spiega in un comunicato - oltre a consentire la diversificazione dei ricavi del Gruppo Fnm ed un miglioramento del suo profilo reddituale, creera' il primo polo infrastrutturale in Lombardia basato su una gestione integrata della mobilita' ferroviaria e stradale, con conseguente ottimizzazione dei flussi, potenziamento della mobilita' sostenibile e sviluppo di economie di scala nell'ambito degli investimenti in tecnologie e innovazione". Il comunicato precisa che la proposta di Fnm, che riconosce un Equity Value pari a 519,2 milioni di euro per l'82,4% del capitale sociale di Mise e un prezzo per azione di 3,5 euro, e' condizionata al fatto che Regione Lombardia assuma un impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di capitale di Apl nella misura necessaria a far si', tra le altre cose, che Apl esca dall'area di consolidamento di Mise la quale non partecipera' al suddetto aumento di capitale e che le parti raggiungano un accordo di reciproca soddisfazione sui termini del contratto di compravendita. L'operazione sara' finanziata tramite linee di credito bancarie attualmente in corso di negoziazione. L'esecuzione del contratto di compravendita sara', a sua volta, subordinata ad alcune ulteriori condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento del nullaosta da parte dell'Autorita' Antitrust competente e dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Mise - conclude il comunicato - ha registrato nell'esercizio 2019 ricavi per circa 249 milioni di Euro, Ebitda per 149 milioni di euro e una posizione finanziaria netta pari a circa 135 milioni di euro. La Societa' informera' il mercato in merito alle delibere che saranno assunte dalla Giunta della Regione Lombardia, che e' previsto si riunisca in data 29 luglio, per la formale accettazione della proposta di acquisto presentata da Fnm".

