Fnm: Fitch migliora il rating a BBB+ con outlook stabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 set - Fitch ha incrementato il rating a lungo termine di Fnm da BBB a BBB+.

L'upgrade, spiega una nota, segue l'incremento del rating dell'Italia da BBB a BBB+ avvenuto il 19 settembre scorso.

Il rating di Fnm 'risente del miglioramento sia del rating sovrano sia della valutazione interna a Fitch di Regione Lombardia, in quanto, in base ai criteri di valutazione dell'agenzia, la societa' e' considerata correlata alle entita' governative. L'upgrade riflette infatti la valutazione di Fitch secondo cui sussiste un'alta probabilita' che Regione Lombardia, in qualita' di ente di riferimento, garantisca il proprio supporto a Fnm e tiene conto dello Standalone Credit Profile di Fnm, pari a bbb'. Il rating a breve termine e' migliorato da F3 a F1. L'incremento del rating a lungo termine di Fnm in qualita' di emittente, si riflette automaticamente sul rating del Programma Emtn e del prestito obbligazionario da 650 milioni di euro emesso il 20 ottobre 2021.

