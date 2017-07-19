Flossbach von Storch: obbligazioni globali, diversificazione e' scudo contro la crisi europea - PAROLA AL MERCATO

di Lars Conrad * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Stiamo assistendo a una serie di cambiamenti strutturali a livello mondiale, sia in politica che nel sistema finanziario ed economico globale. Le obbligazioni dovrebbero portare stabilita' e prevedibilita' a un portafoglio. Oltre alle potenziali opportunita', l'attenzione e' equamente focalizzata sui potenziali rischi. Un tema importante e' l'indebitamento apparentemente illimitato che molti Paesi stanno accumulando. Prendiamo la Francia, ad esempio: a seguito di una crisi di governo e di diversi declassamenti da parte delle agenzie di rating, i premi di rischio sono aumentati notevolmente, raggiungendo il livello dell'Italia.

La situazione politica rimane fragile e le prospettive per il tanto necessario consolidamento fiscale sono scarse. Vale la pena ricordare che la Francia e' il secondo maggiore emittente di titoli di Stato nell'area dell'euro.

La crisi fiscale francese non ha ancora raggiunto proporzioni "sistemiche". I costi del credito rimangono entro limiti ragionevoli e al momento non c'e' alcun segnale di perdita di fiducia nell'euro. In ogni caso, la Bce ha ancora diversi strumenti a sua disposizione, come il rallentamento della riduzione delle sue partecipazioni obbligazionarie. In caso di movimenti significativi dei premi di rischio, esiste ancora lo strumento di crisi noto come Transmission Protection Instrument (Tpi). Tuttavia, cio' richiederebbe il soddisfacimento di determinate condizioni e, in questa fase, e' probabilmente troppo presto perche' la Bce intervenga.

Se i banchieri centrali intervenissero a ogni movimento del mercato minerebbero la loro credibilita', e' la Francia a dover agire. Il Paese deve trovare una soluzione praticabile al suo problema del debito. Ci sono alcuni esempi positivi all'interno dell'area dell'euro. La Grecia sta gradualmente tornando in carreggiata e in Spagna i premi di rischio stanno diminuendo mentre i rating creditizi stanno migliorando. La base per questo progresso e', ovviamente, una solida politica economica e fiscale. In definitiva, spetta ai policy maker - e in effetti, ai cittadini - garantire che l'equilibrio venga ripristinato.

Alcuni investitori professionali si sono recentemente chiesti se dovessero evitare del tutto le obbligazioni della zona euro, noi riteniamo che questa sia una reazione eccessiva.

Sebbene non deteniamo investimenti strategici in titoli di Stato francesi nei nostri fondi obbligazionari, al momento non vediamo rischi di default specifici. Vediamo profili rischio-rendimento appropriati per altri titoli. E, naturalmente, la diversificazione rimane fondamentale in qualsiasi portafoglio gestito attivamente.

L'espansione dell'esposizione geografica al di fuori dell'Europa e' stata strategica, come dimostrato dalla performance dei titoli di Stato neozelandesi. Questi, assieme ai Tips statunitensi a lunga scadenza, sono stati i maggiori contributori al successo del portafoglio titoli di Stato del fondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities nel terzo trimestre del 2025. L'attrattiva dei titoli neozelandesi risiede nei loro tassi d'interesse piu' elevati rispetto all'Europa e nella curva dei rendimenti ripida, che offre un potenziale di rendimento maggiore grazie agli effetti di roll-down. Inoltre, i costi per coprire le fluttuazioni valutarie del dollaro neozelandese sono contenuti, sebbene la dimensione della posizione sia limitata a causa della natura di nicchia del mercato.

Portfolio Director Fixed Income di Flossbach von Storch.

