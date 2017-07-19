Flossbach von Storch: la guerra alla Fed e i dazi rimodellano il futuro del dollaro - PAROLA AL MERCATO

di Bert Flossbach * e Philipp Vorndran ** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Negli ultimi mesi il dollaro statunitense e' finito sotto pressione come non si vedeva da tempo. L'indice del dollaro - che ne misura l'andamento rispetto a un paniere di sei valute - ha perso circa l'11% nel primo semestre dell'anno. E' stato il calo piu' marcato registrato in un primo semestre dal 1973. La crescente sfiducia verso la valuta di riferimento mondiale si deve soprattutto alla politica poco rassicurante di Trump, al conseguente aumento del debito pubblico e agli attacchi sempre piu' frequenti e aggressivi alla Fed e al suo presidente Jerome Powell.

Il principio di indipendenza e apoliticita' della Fed, il cui mandato e' focalizzato su stabilita' dei prezzi e prosperita' economica degli Stati Uniti, e' messo in discussione da questi continui attacchi. Fino alla scadenza del suo mandato nel maggio 2026, Powell e' destinato a servire da capro espiatorio ogni volta che si verificheranno difficolta' economiche o politiche. L'obiettivo di Trump e' assegnare il maggior numero possibile di incarichi a persone a lui fedeli, favorevoli a una politica monetaria espansiva. Tuttavia, la sua influenza sui tassi d'interesse e' limitata, poiche' le decisioni richiedono il voto di dodici membri e Trump puo' sostituirne al massimo due entro la fine del suo mandato.

Nonostante queste restrizioni, che altrimenti avrebbero portato a un calo ancora piu' drastico del dollaro, Trump e' determinato a esercitare la massima influenza possibile. A tal fine, e' stata introdotta una discussione insolitamente precoce sul possibile successore di Powell, con la potenziale nomina anticipata di un "presidente ombra" gia' entro quest'anno. Questa mossa mirerebbe a orientare subito le aspettative del mercato sulla politica dei tassi futura, indebolendo di fatto l'autorita' dell'attuale capo della Fed.

Alla fine, pero', e' la prosperita' economica di un paese a determinare il valore della sua moneta. E sotto questo aspetto, gli Stati Uniti hanno ancora molto da offrire.

L'economia cresce in modo robusto, il mercato del lavoro resta sorprendentemente stabile. Gli americani rappresentano solo il 4% della popolazione mondiale, ma producono oltre un quarto del Pil globale e circa un terzo degli utili aziendali mondiali. Secondo le stime della Commissione europea, le aziende statunitensi rappresentano il 42% della spesa globale in ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda lo sviluppo software, la quota sale addirittura al 70%.

Questo e' uno dei principali motivi dell'elevata produttivita' degli Stati Uniti, aumentata negli ultimi vent'anni molto piu' che in Europa. Dopo la crisi finanziaria del 2008, la crescita della produttivita' ha subito un'ulteriore accelerazione. Alla base ci sono investimenti massicci e un forte impulso innovativo nel settore high-tech.

I grandi colossi tecnologici hanno conquistato una posizione di dominio a livello globale, e questo si riflette anche nel loro valore di mercato, cresciuto in modo impressionante.

Alla fine del 2008, la capitalizzazione complessiva delle aziende incluse nello S&P 500 era di appena 8.000 miliardi di dollari. Di recente ha superato i 50 mila miliardi, piu' di 6 volte tanto.

Eppure, se l'economia statunitense dovesse indebolirsi e l'inflazione restare al di sopra del target del 2%, un presidente della Fed allineato a Trump potrebbe trascurare la stabilita' dei prezzi per mettersi al servizio del governo.

Se cio' accadesse, la debolezza del dollaro potrebbe proseguire.

* co-fondatore di Flossbach von Storch ** partner presso Flossbach von Storch AG.

red-

(RADIOCOR) 04-10-25 16:21:01 (0385) 5 NNNN