Flossbach von Storch: la guerra alla Fed e i dazi rimodellano il futuro del dollaro - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Il dollaro statunitense mantiene la sua indiscussa egemonia come principale valuta di riserva globale e mezzo di scambio per le materie prime, grazie anche all'impareggiabile ampiezza del mercato dei capitali americano. Per questo, anche stavolta, parlare della 'fine del dollaro' e' prematuro.

Soprattutto perche' non esistono oggi alternative credibili: l'euro e' strutturalmente debole, il franco svizzero e la corona norvegese sono poco liquidi, e al renminbi cinese manca la necessaria certezza del diritto. Ma pur non essendo a rischio un crollo del suo ruolo, l'importanza del dollaro potrebbe diminuire. Gli investitori - noi compresi - potrebbero giungere alla conclusione che, in futuro, a differenza del passato, bastera' una quota ampiamente inferiore di dollari da mantenere in un portafoglio globale ben diversificato. Gia' oggi, paesi come la Cina stanno riducendo la dipendenza dal dollaro nelle loro riserve (per ragioni prevalentemente geostrategiche), un trend confermato dal recente aumento del prezzo dell'oro.

Un deficit commerciale statunitense nelle merci e' ormai una costante da decenni. E dazi piu' elevati non cambiano molto questa realta'. Al contrario, gli Stati Uniti registrano un ampio surplus nella bilancia dei servizi, trainato in larga parte dai grandi gruppi tecnologici nazionali. Ed e' proprio su questo punto che i partner commerciali degli Usa - in particolare l'Ue - potrebbero rispondere con la stessa logica di Trump: imponendo dazi sui servizi statunitensi. Tuttavia, una mossa simile verrebbe sicuramente interpretata da Trump come una provocazione e potrebbe spingerlo ad adottare nuove contromisure.

Quanto l'escalation dei dazi influenzera' realmente la crescita economica degli Stati Uniti e dell'economia globale e' difficile da prevedere. Anche perche' nessuno sa ancora con certezza quali dazi, su quali prodotti e da quali paesi verranno effettivamente applicati. Inoltre, resta da vedere se gli accordi recentemente siglati da Trump avranno davvero un effetto duraturo. Una cosa pero' e' quasi certa: Trump continuera' a usare il suo strumento preferito - i dazi - ogni volta che lo riterra' opportuno o conveniente.

* co-fondatore di Flossbach von Storch ** partner presso Flossbach von Storch AG "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 04-10-25 16:21:48 (0386) 5 NNNN