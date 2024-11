Flossbach von Storch: la Fed e' sulla buona strada - PAROLA AL MERCATO

di Julian Marx* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - La Federal Reserve statunitense ha annunciato il secondo taglio dei tassi di interesse dell'anno. Il tasso d'interesse scende di 25 punti base e si attesta su una nuova fascia compresa tra il 4,5 e il 4,75 percento.

La decisione della Fed a procedere con il taglio dei tassi d'interesse potrebbe essere stata motivata dall'ultimo 'Beige Book', considerato un barometro dell'economia Usa e pubblicato due settimane prima della riunione periodica del Federal Open Market Committee. Esso mostra, da un lato, che la situazione relativa all'occupazione rimane estremamente solida. I timori di un rapido deterioramento del mercato del lavoro, e quindi delle prospettive di crescita, emersi durante l'estate, non si sono finora concretizzati. Dopo essere salito al 4,3% nel luglio 2024, nei mesi successivi il tasso di disoccupazione statunitense si e' assestato su un modesto 4%. Dal punto di vista di numerose aziende, il fatto che la disponibilita' di manodopera sia gradualmente migliorata e' positivo, anche se la ricerca di lavoratori qualificati in alcune aree rimane ardua.

Anche la migliore disponibilita' di manodopera e' direttamente collegata a una lettura positiva delle prospettive di inflazione. La situazione di offerta leggermente piu' distesa sul mercato del lavoro indica tuttavia un raffreddamento dell'inflazione salariale.

La direzione e' quindi quella giusta, anche se negli Stati Uniti le retribuzioni orarie medie sono cresciute di circa il 4%, mantenendosi quindi leggermente elevate rispetto agli standard della politica monetaria. Secondo la Federal Reserve, una crescita salariale compresa tra il 3 e il 3,5% e' compatibile con l'attuale obiettivo di inflazione. Oltre agli sviluppi del mercato del lavoro, il fatto che la pressione in atto sui prezzi degli alloggi dovrebbe continuare a normalizzarsi nei prossimi mesi e' positivo anche sul fronte dell'inflazione. Mentre i prezzi degli alloggi sono aumentati di circa il 5% nel terzo trimestre del 2024, il tasso di inflazione per i nuovi affitti e' stato solo dell'1%.

La Fed e' attualmente sulla buona strada Poco piu' di due anni fa, probabilmente pochissimi osservatori avrebbero ritenuto possibile che tassi di inflazione storicamente elevati, pari temporaneamente al 9%, potessero essere ridotti nel giro di pochi anni senza causare al contempo danni collaterali visibili all'economia statunitense. Eppure, questo scenario sembra ancora possibile. Per quanto riguarda l'inflazione salariale e i costi degli alloggi, attualmente e' molto piu' probabile un ulteriore rallentamento che una nuova accelerazione. In questa situazione, lo spettro dell'inflazione non tiene piu' svegli i banchieri centrali statunitensi, anche se l'inflazione di fondo (misurata dall'indice dei prezzi PCE) e' rimasta al di sopra dell'obiettivo di inflazione al 2,7% nel terzo trimestre. In considerazione del suo duplice mandato e del suo impegno per la piena occupazione, la Fed continuera' quindi a cercare di ridurre con cautela il carattere restrittivo della sua politica monetaria, senza mettere a repentaglio i successi gia' ottenuti nella lotta all'inflazione. Questo percorso rimane dipendente dai dati, come ha sottolineato ancora una volta il presidente della Fed Powell.

Infine, secondo il presidente della Fed, le recenti elezioni americane non avranno alcuna influenza sulla politica della banca centrale nel breve periodo. 'Non facciamo speculazioni', e' stato molto chiaro Powell quando i giornalisti glielo hanno chiesto. In assenza di decisioni fiscali, che comprensibilmente prenderanno forma solo tra qualche trimestre quando Trump sara' in carica, questa reazione sembra fin troppo comprensibile dal punto di vista di una banca centrale che dipende dai dati.

*analista nel team di investimento di Flossbach von Storch "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 09-11-24 12:03:35 (0216) 5 NNNN