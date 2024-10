Flossbach von Storch: Bce, permangono significativi rischi inflazionistici - PAROLA AL MERCATO

di Pablo Duarte* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ott - Come previsto, la Banca centrale europea (BCE) ha abbassato i tassi di interesse di 25 punti base. Nonostante l' esitazione della Presidente della BCE Christine Lagarde sulla possibilita' di un taglio questo mese, i mercati avevano gia' prezzato una riduzione in seguito al calo dei tassi d'inflazione nell'Eurozona e nelle principali economie sotto l'obiettivo del 2%. Inoltre, gli indicatori dell'economia reale continuano a mostrare un rallentamento che, secondo la visione della banca centrale, dovrebbe ridurre la pressione inflazionistica.

Tuttavia, questa visione si scontra con alcuni punti deboli.

In primo luogo, la pressione inflazionistica permane.

L'inflazione core, al netto di energia e alimentari, si attesta al 2,7% e l'inflazione del settore dei servizi al 3,9%, entrambi ben al di sopra rispetto all'obiettivo.

Inoltre, la crescita dei salari continua a superare i livelli pre-pandemici, mentre la crescita della produttivita' ristagna, mantenendo potenzialmente alta l'inflazione domestica.

In secondo luogo, l'idea che il rallentamento economico equivalga a una minore inflazione si e' dimostrata inadeguata in passato, portando le banche centrali a giudicare erroneamente l'inflazione come transitoria. Sebbene la BCE affermi di essere dipendente dai dati, sembra concentrarsi su quelli che si adattano al suo modello tradizionale, trascurando il rischio di stagflazione - un mix di stagnazione e inflazione.

Infine, l'offerta di moneta, spesso omessa dalle banche centrali, continua ad aumentare senza una corrispondente crescita economica reale. Piu' denaro a caccia di meno beni porta tipicamente a un aumento dei prezzi, mentre tassi piu' bassi incoraggiano la crescita del credito. Infatti, le indagini della BCE mostrano un aumento della domanda di prestiti immobiliari e un allentamento delle condizioni finanziarie.

