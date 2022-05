Flextronics: al tavolo del Mise ritira disdetta di 80 contratti

Nuovo confronto il 24 maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - Al ministero dello Sviluppo economico si e' tenuto in videoconferenza il tavolo Flextronics in cui e' stato avviato un percorso di confronto sul piano di rilancio industriale dello stabilimento di Trieste, partendo dall'impegno dell'azienda a ritirare la richiesta di disdetta dei contratti per 80 lavoratori interinali. Hanno partecipato all'incontro, presieduto dal coordinatore della struttura per le crisi d'impresa Luca Annibaletti, i rappresentanti dell'azienda, la regione Friuli Venezia Giulia, Confindustria locale e i sindacati. L'azienda ha manifestato disponibilita' a valutare possibili soluzioni nel piano industriale a salvaguardia dei livelli occupazionali di un polo di eccellenza tecnologica. La struttura per le crisi d'impresa del Mise, precisa la nota, partecipera' attivamente in sinergia con le istituzioni locali al tavolo di confronto che proseguira' tra le parti martedi' 24 maggio.

