Fisco: Cassazione, Rhone Poulenc Rorer Ltd vince round contro Entrate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Parziale vittoria in Cassazione per l'industria chimica "Rhone-Poulenc Rorer Ltd" residente nel Regno Unito e presente anche in Italia tramite societa' controllate. Secondo la Sezione tributaria, sentenza n. 2313 di oggi, infatti, la Ctr dell'Abruzzo dovra' rivalutare, alla luce del principio della "neutralita' fiscale", il diniego di rimborso del credito di imposta relativo ai dividendi percepiti in Italia. La richiesta per la somma complessiva di 23,4 milioni di euro riguardava il periodo che va dal marzo 2000 al giugno 2003. L'Agenzia delle Entrate, nel 2002, aveva rimborsato alla societa' 5,7 mln di euro. Nel 2010 tuttavia aveva notificato il diniego dell'ulteriore rimborso e la richiesta di restituzione di quanto gia' ricevuto. Proposto ricorso, la Commissione Tributaria regionale l'aveva respinto affermando che 'la non applicazione della ritenuta in virtu' della normativa di recepimento della Direttiva madre-figlia elimina in radice la doppia imposizione'. Di diverso avviso la Cassazione secondo cui 'il fatto che la distribuzione del dividendo da parte della societa' figlia non sia stato soggetto a ritenuta in Italia non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica e di violazione della neutralita' fiscale'.

Fmg

(RADIOCOR) 31-01-20 17:06:03 (0496) 5 NNNN