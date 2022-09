Fisco: Bonetti, introdotti elementi innovativi per creare leva per investimenti

Con assegno unico e certificazione parita' di genere (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 set - 'Con il governo Draghi abbiamo introdotto un elemento innovativo: la fiscalita' e le regole fiscali usate non come controllo o redistribuzione delle ricchezze ma anche con un altro ruolo che possono svolgere, come attivatori di un processo di investimento sociale'. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunita' e la famiglia, Elena Bonetti, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio, spiegando che 'l'assegno unico universale vuole riconoscere agibilita' alle famiglie con figli e vuole riconoscere che le famiglie con figli stanno investendo a beneficio sociale. Allora noi abbiamo introdotto un assegno unico universale che ha dei meccanismi incentivanti, per i quali dal terzo figlio in poi l'assegno e' aumentato in modo netto e aumenta se lavorano entrambi i genitori. Questo approccio e' piu' moderno perche' si premia il far lavorare le donne'. Per Bonetti, 'e' in qualche modo una prima forma di un processo di tassazione negativa, cioe' restituire, riconoscere una contribuzione che la singola famiglia, la singola impresa fa al paese nell'ottica di un investimento positivo di sviluppo e su questa contribuzione restituire il valore netto. Questo ha un effetto di leva sugli investimenti personali e imprenditoriali, molto piu' efficace di quanto possa avere un coefficiente di decontribuzione sulla fiscalizzazione presa solo come carico fiscale'. In particolare, 'se ragioniamo in questa ottica di tassazione negativa come attivazione di investimenti, la certificazione per la parita' di parita' di genere dell'impresa ha esattamente questo beneficio: le imprese che investono in carriere femminili, presenza delle donne nei ruoli di leadership, welfare a sostegno della genitorialita' hanno un vantaggio, cioe' pagano meno tasse e un vantaggio nell'ambito del codice degli appalti pubblici', ha continuato Bonetti, sottolineando che 'questa e' una riforma importante, rivoluzionaria anche a livello europeo che ha l'effetto di leva di investimento sociale. Sono due esempi che dimostrano come un nuovo modo di affrontare le politiche sociali e per le pari opportunita' possano essere attivatori di leve di sviluppo economico-finanziario e costruire quindi una nuova alleanza, cooperazione, compartecipazione tra approccio istituzionale e il mondo imprenditoriale e promuovere una coesione sociale in cui davvero ciascun uomo e ciascuna donna possano considerarsi attore protagonista, chiamato a concorrere al progresso materiale e spirituale della nostra societa', che e' il grande obiettivo della nostra democrazia'.

Fla-

(RADIOCOR) 03-09-22 19:28:45 (0144) 5 NNNN